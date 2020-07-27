عرض تمويل سيارات كيا 2020 من مصرف الراجحي

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الجبر للسيارات، واكتشف أفضل العروض التمويلية على سيارات كيا 2020 من مصرف الراجحي بالتعاون مع شركة الجبر للسيارات، بدون دفعة اولى وبدون رسوم إدارية. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. مميزات العرض: بدون دفعة أولى

بدون رسوم إدارية

التأمين 4.5%

تفويض إلكتروني

تغطية تأمينية لدول الخليج

إمكانية تمديد جغرافي بمقابل مادي لـ مصر والأردن والسودان

تقسيط الدفعة الأخيرة يكون بربح والمدة من سنة إلى سنتين

التفاويض الداخلية تصدر لشخصين مجانا عروض الجهات الكبرى: – المبيعات النقدية : خصم نقدي 4% بالإضافة إلى عقد صيانة مجاني (سنتين أو 40,000 كم أيهما أسبق) – مبيعات التأجير التمويلي : فقط عقد صيانة مجاني (سنتين أو 40,000 كم أيهما أسبق) Advertisements كيفية الحصول على العرض: – لتفعيل الخصم يجب التواصل عن طريق الوات اب 0580937564 وإرسال بيانات العميل التالية : الهوية ورقم الجوال وما يثبت صلته بالجهة الجهات الخاضعة للخصم: صورة العرض:

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