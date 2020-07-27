تعرّف على الإجراءات المتبعة حال فقدان رخصة قيادة السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن الإجراءات المتبعة حال فقدان رخصة قيادة السيارة. وجاء في رد المرور أنه يلزم بالإبلاغ والإقرار عن كيفية فقدان الرخصة، وسداد الرسوم والمخالفات، ومن ثم مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة والتقدم بالطلب، وفيما يخص الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة، عليك إحضار مايلي: إحضار عدد 6 صورة مقاس 4×6 سم.

صورة من البطاقة الشخصية للمواطنين.

صورة من الإقامة والجواز بالنسبة للوافدين.

صورة من كرت العائلة أو تقرير يوضح أنه أعزب في حال كانت الرخصة عمومي.

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