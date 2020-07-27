إلزام مقاول بإعادة سفلتة طريق بالمدينة المنورة على نفقته الخاصة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت أمانة المدينة المنورة في بيان رسمي عن إلزامها لأحد مقاولي مشاريع السفلتة بمنطقة العزيزية، بكشط وإعادة تنفيذ أعمال السفلتة للطريق الذي نفذه مؤخراً وفق المواصفات الفنية المعتمدة، وتحميله التكاليف المالية لكل أعمال إعادة السفلتة أيضاً.

وبيّنت الأمانة أنها اتخذت هذا القرار بحق المقاول بعد ظهور ملاحظات فنية بالطريق الذي نفذه مؤخراً أكدتها اختبارات الجودة، وذلك حرصاً منها على تطبيق أسس الجودة الفنية في تنفيذ المشاريع الخدمية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الطريق هو طريق الربيع الأنصاري بمنطقة العزيزية، والذي يبلغ طوله 1.350 متر ويتراوح عرض الكشط ما بين “8-14” متر.