“النقل”: إرشادات لتجنب النعاس أثناء القيادة

الخليج ٣٦٥ نت – وجهت وزارة النقل، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عدد من النصائح والإرشادات لقائدي السيارات لتجنب النعاس أثناء قيادة سياراتهم في السفر على الطرق.
تضمنت النصائح وإرشادات السلامة، ما يلي:-
النوم الكافي قبل الانطلاق والسفر
– التوقف لأخذ استراحة بعد كل 160 كلم أو ساعتين من وقت الانطلاق
– عدم التسرع في الوصول إلى الجهة التي يسافر إليها السائق
– التأكد من الأدوية الطبية المتناولة قبل السفر، بحيث يتم تجنب التي تُسبب النعاس منها
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