إثيوبيا تجمع أول سيارة كهربائية محليا

تسلم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الإثنين، أول سيارة كهربائية تم تجميعها محليا بالكامل بواسطة شركة ماراثون موتورز الإثيوبية التي تعمل كوكيل لشركة هونداي الكورية الجنوبية.



وقال آبي أحمد، إن تجميع هذا النوع من السيارات في البلاد سيسهم في مساعي الحكومة لتخفيف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتقليل تلوث البيئة.





والسيارة الكهربائية التي تسلمها آبي أحمد، اليوم تعتبر هدية من شركة ماراثون موتورز الإثيوبية التي نجحت في إصدار أول سيارة كهربائية بإثيوبيا بعد تجميعها.

وأضاف أن شراء واستخدام الشعب الإثيوبي لسيارة بهذه المواصفات سيدعم جهود البلاد في التنمية الخضراء، داعيا إلى تشجيع هذه الاستثمارات المرنة والصديقة للبيئة والتي ستعزز طموحات البلاد الخضراء.

ووصف آبي أحمد، السيارة الكهربائية التي تم تجميعها بإثيوبيا بالفريدة من نوعها، قائلا، إنها لا تتطلب الشحن في محطات الوقود حيث يمكن ذلك في أي مكان توجد فيه كهرباء.





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وأهدت شركة ماراثون موتورز لهندسة السيارات، أول سيارة كهربائية تم تجميعها في إثيوبيا لرئيس الوزراء آبي أحمد.

السيارة الكهربائية ذات صالون يسع 3 ركاب، وتعمل بالبطارية بشكل كامل، ومن مزاياها أنها تعمل بدون أي انبعاثات للكربون ولا تصدر أي أصوات.

وقال هيلي جبرسلاسي، مدير الشركة، إن تجميع هذه السيارة جاء بناء على طلب من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وأضاف أن إثيوبيا تستورد السيارات القديمة من الخارج وهو ما يؤثر في تلوث البئية، معتبرا عملية تجميع السيارات محليا سيساهم في التقليل من انبعاثات الكربون وتلوث البيئة.





وهيلي جبرسلاسي، هو عداء إثيوبي شهير نال العديد من الميداليات الذهبية والفضية في سباقات المسافات الطويلة، ويعمل حاليا كرجل أعمال ويدير شركة ماراثون موتورز لهندسة السيارات بإثيوبيا.

وتبلغ السعة التخزينية لسيارة إثيوبيا الكهربائية 130 كيلوواط، ويمكن شحنها في المنزل، واستخدامها لمسافة 300 كيلومتر، وتتراوح سرعتها بي 60-70 كيلومترا في الساعة، وبها خيارات شحن من 15 دقيقة حتى ساعة على حسب الحاجة، وهي مزودة ببطارية كهربائية متحركة تزن 450 كيلوجراما.