كاديلاك CT6 موديل 2021 تحصل على تحديثات طفيفة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كاديلاك عن CT6 موديل 2021 رسمياً في الصين مع إصدار أساسي بسعر يبدأ من 469,700 يوان صيني (251,000 ريال)، والجدير بالذكر أن السيارة تم وقف بيعها في عدد من الأسواق حول العالم في وقت سابق من هذا العام مثل الولايات المتحدة الأمريكية، في حين لا تزال تُصنع وتباع في الصين.

يتميز الإصدار الأساسي بسقف زجاجي بانورامي ومصابيح ليد وجنوط قياس 18 بوصة، بالإضافة إلى أجهزة قياس رقمية مقاس 12.3 بوصة، ونظام ترفيهي مقاس 10.2 بوصة، ونظام صوتي بوز بـ 10 مكبرات صوت، ومقاعد أمامية مدفأة ومهواة، وتنجيد جلدي، ونظام أوتوماتيكي للتحكم في المناخ ثنائي المناطق.

ويبلغ سعر الإصدار الأعلى 489,700 يوان صيني (261,900 ريال)، ويتميز بتصميم خارجي رياضي مع جنوط ألومنيوم مقاس 19 بوصة، ومصابيح أمامية تكيفية، ونظام تعليق متكيف، ويحصل كلا الإصدارين على محرك بأربعة أسطوانات توربو سعة 2 لتر بقوة 233 حصان و350 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات، يُرسل القوة إلى العجلات الخلفية.

في حين أن الترقية الأكبر في هذا الطراز هو حصول كلا الإصدارين على نظام قيادة شبه مستقل “سوبر كروز” والذي يستخدم ليدار ومعلومات نظام الملاحة لتحديد موقع السيارة بدقة، كما تحتوي السيارة على مجموعة كبيرة من الكاميرات وأجهزة الرادار، ويتم دمج كل هذه المعلومات لإنشاء مسار افتراضي للسيارة، وبالتالي، ستظل متمركزة في مسارها وتتكيف تلقائياً مع حركة المرور حولها.

وفيما يتعلق بالسلامة، فقد تم تجهيز CT6 موديل 2021 بنظام مراقبة انتباه السائق، والذي يستخدم مستشعرات الأشعة تحت الحمراء وكاميرا صغيرة لمراقبة السائق والتأكد من اهتمامه بالطريق، وإذا توقف عن الانتباه لفترة طويلة، فسيتم تحذيره من قبل النظام، وإذا لم يستجب بعد ذلك فسيتم استخدام وسائل تحذير إضافية مثل اهتزاز المقعد وإشارات صوتية وشريط ضوئي على عجلة القيادة، وإذا لم يُلفت هذا انتباهه، فستقوم السيارة بإيقاف نفسها ببطء وتُضيء مصابيح الطوارئ.

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