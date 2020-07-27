هيونداي سنتافي N بيرفورمانس تنطلق بشكل رياضي

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي عن سنتافي N بيرفورمانس مع حزمة ترقيات رياضية للكروس أوفر المحدثة، وبالنسبة لمن يملكون بالفعل سيارة هيونداي ويريدون ترقيتها، فقد وفرت الشركة لهم حزمة N بيرفورمانس بشكل منفصل.

يجدر بالذكر أن حزمة N بيرفورمانس تتوفر حالياً لمالكي السيارة في كوريا الجنوبية فقط، ويُتوقع أن تصل إلى أسواق أخرى حول العالم قريباً، لكن دون تأكيد من الشركة على هذا الأمر بعد.

حصلت السيارة على مصد أمامي وخلفي قوي، وجناح خلفي، وجنوط فريدة مقاس 21 بوصة، ومكابح N بيرفورمانس، ومشتت هواء من ألياف الكربون، وزخارف على غطاء المحرك، وغطاء مرايا جانبية كربوني، وشبك N بيرفورمانس، من بين لمسات تجميلية أخرى عديدة منتشرة حول السيارة.

في النهاية، بالدخول إلى المقصورة في، فقد حصلت سنتافي N بيرفورمانس على مقاعد N الرياضية المنجدة بالألكانتارا، ولمسات من ألياف الكربون، مع ترقيات فاخرة أخرى تجعل داخلية سنتافي أكثر رقياً.

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