نيسان فرونتير 2022 الشكل الجديد تظهر بتصميم توقعي

الخليج ٣٦٥ نت – ستحصل نيسان فرونتير على جيل جديد لموديل 2022، حيث ظهرت في لقطات تجسسية عديدة، كما شوقت لها نيسان مؤخراً في صورة جديدة، وها هي تظهر اليوم في تصميم توقعي يكشف عما قد تبدو عليه البيك اب الجديدة كلياً.

يكشف التصميم التوقعي عن مظهر عضلي، مع واجهة أمامية جريئة بشبك ضخم ورفارف جديدة وغطاء محرك عضلي، بالإضافة إلى مصابيح أمامية مستطيلة، ومن الجانب، تبدو الكابينة مستقيمة مع خط نافذة مائل مثل فورد اف 150، ويبدو الصندوق الخلفي مقارباً لحجم منافسيها، وفي الخلف، تحصل السيارة على نافذة خلفية كهربائية، ومصابيح خلفية ليد.

بالدخول إلى المقصورة، فقد تحصل السيارة على مساحة أكبر، وتقنيات أكثر تقدماً تشتمل على شاشة نظام ترفيهي قياس 9 بوصة بدعم ابل كاربلاي، في حين ستحصل على أنظمة مساعدة السائق ProPilot 2.0 من نيسان، والتي تشتمل على مساعد الحفاظ على الحارة القائم على نظام الملاحة، ونظام تنبيه حركة المرور الخلفية، من بين أمور أخرى عديدة.

ووفقاً للمصادر، فستحصل فرونتير الجديدة كلياً على نسخة معدلة من منصة F-Alpha الحالية، لتحسن أدائها على الطرق الوعرة، كما تعمل على تقليل صرفية الوقود من خلال تقليل وزنها.

ومن حيث القوة، فقد كشفت نيسان عن محرك V6 الجديد سعة 3.8 لتر بقوة 310 حصان كتحديث للبيك اب الحالية في فبراير الماضي، لذا قد يكون هو المحرك الأساسي للجيل القادم، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بتسع سرعات، ونظام دفع خلفي قياسي.

في الختام، لا توجد أية معلومات حول كهربة الطراز حتى الآن، لكننا نتوقع حصولها على نسخة هجينة بالقابس لمنافسة فورد رينجر الهجينة بالقابس القادمة، في حين يُتوقع أن يتم الكشف عنها في وقت مبكر من العام المقبل لتُباع كموديل 2022.

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