رولزرويس جوست 2021 الجديدة كلياً تستعد لتدشينها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – تعمل رولزرويس على تطوير الجيل التالي من جوست بكامل طاقتها، واليوم، قرر الرئيس التنفيذي للشركة، تورستن مولر أوفتوس، مشاركة بعض المعلومات عن السيارة، بالإضافة إلى أول صورة تشويقية رسمية للسيارة الفاخرة.
يقول الرئيس التنفيذي أن شركته ستواصل تطوير جوست 2021 الجديدة كلياً على الرغم من تفشي فيروس كورونا، والجدير بالذكر أنها ظهرت أثناء اختبارها في لقطات تجسسية استعداداً للكشف عنها في خريف هذا العام.
يُذكر أن جوست الحالية والتي انطلقت في عام 2009، هي الموديل الأكثر نجاحاً في تاريخ رولزرويس الذي يمتد لأكثر من 116 عام، لذا تعمل الشركة بجد لتلبية التوقعات من الجيل الجديد، حيث تستمع إلى رغبات ومطالب العملاء، كما ستقوم ببنائها بالكامل من جديد.
في الختام، تقول رولزرويس أنها ستكشف عن أربعة صور أخرى للسيارة خلال الأسابيع القليلة المقبلة كجزء من حملتها التشويقية، والتي ستوفر المزيد من المعلومات حول جوست الجديدة كلياً، قبل أن تكشف عنها رسمياً على الانترنت هذا الخريف.
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