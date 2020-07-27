5 مميزات تضع فولكسفاجن Jetta GLI ضمن أفضل سيارات 2020

دعمت شركة فولكسفاجن الألمانية أسطولها من السيارات السيدان، بطرح نسخة 2020 الأحدث من طراز Jetta GLI بقدرات ومواصفات مميزة.

وعرض موقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات، مواصفات الطراز، وكشف عن قدرات المحرك وتكلفته ومعدل استهلاكه للوقود.

ورصد الموقع أبرز التعديلات على طراز Jetta GLI، من أنظمة تقنية جديدة تدعم شبكة الإنترنت، ونظام شحن لاسلكي جديد للهواتف وإطارات بقياس أكبر.





الأسعار

تحدث موقع كار أند درايفر" عن الأسعار التي يتوفر بها طراز فولكسفاجن Jetta GLI بنسخته الجديدة، وقال إن الطراز يتوفر منه فئة افتتاحية باسم S، بسعر 27 ألفا و165 دولارا، وفئة ثانية، باسم Autobahn وتتوفر بسعر 30 ألفا و865 دولارا.

المحرك

وقال الموقع إن السيارة تعمل بنفس محرك طراز فولكسفاجن Golg GTI، ذو 4 اسطوانات بسعة 2 لتر، ينتج قوة 228 حصانا، مع عزم دوران 258 لفة/قدم، ويدعم المحرك ناقل سرعة يدوي مزود بـ6 سرعات، وتتوفر منه نسخة بناقل سرعة أوتوماتيكي dual-clutch مزود بـ7 سرعات.





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استهلاك الوقود

يختلف معدل استهلاك الوقود لدى طراز فولكسفاجن وفقا لناقل السرعة الذي يستخدمه، فنجد أن معدل استهلاك الوقود للسيارات العاملة بناقل سرعة يدوي، تستهلك واحد جالون لكل 25 ميلا تقطعها داخل المدن، وواحد جالون لكل 33 ميلا تقطعها على الطريق السريع.

في حين أن النسخة العاملة منه بناقل سرعة أوتوماتيكي، تستهلك من الوقود واحد جالون لكل 25 ميلا تقطعها داخل المدن، وواحد جالون لكل 32 ميلا تقطعها على الطريق السريع.

التقنيات

ورصد الموقع القدرات التقنية المضافة لفولكسفاجن Jetta GLI، وقال إن الطراز من الداخل يتمتع بشاشة معلومات يتراوح قياسها ما بين 6.5 و8 بوصات تعمل باللمس، ويدعمها أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، وأندرويد أوتو".

وتتميز نسخة 2020 الجديدة من الطراز، بوجود شبكة إنترنت "واي فاي"، وUSB، بالإضافة لنظام صوتي متميز مكون من 8 سماعات مكبرة، من ماركة BeatsAudio الفخمة.





الأمن والسلامة

اختتم موقع "كار أند درايفر"، عرضه لطراز فولكسفاجن Jetta GLI بالحديث عن أنظمة الأمن والسلامة، والتي تمنح السائق شعورا أكثر بالأمان خلال القيادة.

وأبرز هذه الأنظمة، نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ونظام الفرامل التلقائية في حالات الطوارئ، ونظام رصد المنطقة العمياء التي يصعب على السائق رصدها، والذي يدعمه نظام رصد الحركة خلف السيارة، وهو نظام يراقب المارة والسيارات المتحركة لتنبيه السائق عند رجوعه بالسيارة للخلف.