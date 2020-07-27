هداف الدوري الإيطالي.. رقم تاريخي يدمر حلم كريستيانو رونالدو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بات حلم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، في الحصول على لقب هداف الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي، مهددا بالضياع، قبل 3 مباريات من نهاية المسابقة.

يأتي ذلك بعد التألق الذي ظهر عليه الإيطالي تشيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو، خلال مباراة هيلاس فيرونا، في الجولة الـ36 من عمر المسابقة.

وسجل إيموبيلي 3 أهداف في الفوز على هيلاس فيرونا بنتيجة 5-1، في الجولة الـ36، ليكون قاب قوسين أو أدنى من الحصول على لقب هداف الدوري الإيطالي.

هداف الدوري الإيطالي

إيموبيلي واصل الابتعاد بصدارة هدافي الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 34 هدفا.

ويتفوق إيموبيلي بفارق 4 أهداف عن كريستيانو رونالدو، الذي نجح في تسجيل 30 هدفا حتى الآن.





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وستكون أمام رونالدو فرصة محاولة اللحاق باللاعب الإيطالي، عندما يواجه يوفنتوس نظيره سامبدوريا مساء الأحد.

ويحتاج اللاعب البرتغالي إلى تسجيل 4 أهداف على الأقل في المباريات الـ3 المتبقية لمعادلة إيموبيلي، وهو ما يعتبر صعبا للغاية

رقم تاريخي

وبات إيموبيلي أول لاعب إيطالي ينجح في تسجيل 34 هدفا في موسم واحد من بطولة الدوري.

وتفوق المهاجم الإيطالي على أنطونيو أنجيلينو الذي نجح في تسجيل 33 هدفا رفقة إنتر ميلان في موسم 1958-1959.

وفي المركز الثالث يأتي لوكا توني، الذي نجح في تسجيل 32 هدفا رفقة فيورنتينا في موسم 2005-2006.