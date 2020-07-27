سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين 27 يوليو 2020

عاود سعر الدولار الصعود أمام الليرة اللبنانية اليوم الإثنين في تعاملات السوق السوداء، في حين بقيت أسعار الصرف ثابتة لدى البنك المركزي والبنوك والصرافات وشركات تحويل الأموال.

وتواجه الليرة اللبنانية تقلبات كبيرة في السوق غير الرسمية ما بين الصعود والهبوط خلال التعاملات اليومية.

وأعلنت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية اليوم حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 ليرة بحد أدنى، والبيع بسعر 3900 بحد أقصى، من دون أي تغيير عن الفترة الماضية.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية

وتراوح سعر الدولار في لبنان بالسوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بين 7700 و8000 ليرة للدولار الواحد, وفق وسائل إعلام محلية.

يشار إلى أن أسعار صرف الدولار في السوق السوداء تتفاوت بين منطقة وأخرى ومن صراف لآخر.

وكانت الليرة وصلت إلى مستوى قياسي متدنٍ عند 9500 ليرة مقابل الدولار، مطلع الشهر الجاري.

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وثبت البنك المركزي اللبناني سعر الصرف الرسمي للدولار عند 1507.5 ليرة. ولا يطبق هذا السعر إلا لدولارات واردات الوقود والأدوية والقمح.

أما عن أسعار تحويل الدولار والتي تحددها مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان المركزي، فقد تم تحديدها في نشرة صباح اليوم عند 3800 ليرة.

وهذا السعر لدولار الحوالات مثبت منذ 18 يونيو/حزيران الماضي، وكان قد سجل في 17 يونيو/حزيران 3810 ليرات.

ويعيش لبنان أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، وقد تفاقمت مشاكله منذ التخلف عن سداد ديونه في مارس/آذار بعد سنوات من اتباع البنك المركزي سياسة الهندسة المالية للمساعدة في تمويل الحكومة.

وارتفعت تكاليف الأغذية والملابس 190% و172% على الترتيب في مايو/أيار مقارنة بها قبل عام، وفقا لبيانات رسمية أوردها بنك الاعتماد اللبناني.

وتوقفت المحادثات بين بيروت وصندوق النقد الدولي التي بدأت في مايو/أيار، في الوقت الذي شب فيه خلاف بين الحكومة اللبنانية والبنك المركزي بشأن حجم وطريقة اقتسام الخسائر في النظام المالي، والتي يقدرها آلان بيفاني العضو السابق في فريق التفاوض اللبناني مع الصندوق بنحو 69 مليار دولار.