عمال تويوتا يصنعون سيارة فى أوقات فراغهم

تحدى غير مسبوق قام به 200 موظف فى شركة تويوتا اليابانية حيث قاموا بصنع نسخة ليموزين من موديل الشركة الشهير RAV4 خلال أوقات فراغهم فى مصنع تاكاوكا في اليابان.

والغريب ان أية سيارة معدلة الى أخرى ذات شاسيه طويل تحتاج الى صانع سيارات متخصص في تحويل السيارات العادية إلى سيارات ليموزين ومع ذلك نجح عمال الشركة في مهمتهم الصعبة بجدارة بالغة.

وكان وفد من موقع Car Watch الياباني قد قام مؤخرًا برحلة إلى المصنع بعدما علم أن مجموعة من موظفين

تويوتا قاموا ببناء سيارة ليموزين خلال ساعات العمل حيث قضوا الكثير من الوقت في تعديل وتوسيع الهيكل الأحادي للسيارة الرياضية متعددة الأغراض لضمان أن RAV4 الجديدة سوف تكون سيارة حقيقية تسير فى الشارع وليست نموذجاً للعرض فقط حيث بلغ طولها ثمانية أمتار تقريباً.

وعلى الرغم من احتفاظ عمال تويوتا الذين قاموا ببناء السيارة بالأبواب الأمامية والخلفية القياسية لـ RAV4 ،حتى لا يتغير الشكل الخارجى لها

Advertisements

الا إن وجود جزء ممتد في وسط السيارة عبث بخطوط تصميم السيارة ككل وغير من شكل السقف ، ولكن هذا كان أمراً متوقعاً بالنظر إلى التصميم الذي توصلوا إليه.

أما في الداخل فتتميز سيارة RAV4 الليموزين الجديدة بتصميم جلدي مميز على لوحة القيادة الا انها لا تحتوي على أي مقاعد إضافية و بدلاً من ذلك يتمتع ركاب المقعد الخلفي بمساحة اضافية كبيرة جداً للساقين حيث توجد طاولة خشبية صغيرة تصلح لتقديم القهوة والمشروبات.

وقال الفريق الذى ساعد في انجاز تلك السيارة إنهم فعلوا ذلك من أجل التحدي فقط حيث لاتوجد نية لدى الشركة اليابانية تويوتا لوضع ذلك الطراز قيد الانتاج .