شيفروليه Trax 2020.. زائر شديد المنافسة في سوق الـSUV

ضمن فئات SUV صغيرة الحجم، طرحت شيفروليه نسخة 2020 الجديدة من طراز Trax بقدرات مميزة ضمن هذه الفئة منحته الأفضلية بين المنافسين.

وقدم موقع "كار أند درايفر" عرضا تفصيليا لقدرات الطراز وإمكانياته، ويشمل ذلك قوة المحرك والفئات التي يتوفر منها الطراز بالأسواق وتكلفته.

الجديد بنسخة 2020

بدأ موقع "كار أند درايفر"، بالحديث عن السمات الحديثة المضافة لطراز TRAX، وذكر أن التحديث كان في أضيق الحدود من جانب شيفروليه، وأقتصر فقط على تقديمه بخيارات جديدة من الألوان، تشمل الأزرق Storm Blue Metallic واللون الرملي Sandy Ridge Metallic ولون الكوبر الداكن Dark Copper Metallic.





الأسعار

تحدث بعد ذلك موقع "كار أند درايفر" عن الفئات المتوفرة من الطراز للبيع بالأسواق، وعددها 3 فئات، الافتتاحية باسم TRAX LS، تتوفر بسعر 22,295 ألف دولار، والفئة التي تليها باسم TRAX LT تتوفر بسعر 24,195 ألف دولار، والفئة الأعلى من الطراز باسم Premier تتوفر بسعر 28,595 ألف دولار.

المحرك

وعن قدرات محرك طراز شيفروليه بنخسته الجديدة لعام 2020، قال الموقع إن TRAX، يتوفر بمحركا وحيدا لكافة الفئات المطروحة منه، هو توربيني ذو 4 أسطوانات، بسعة 1.4 لتر، ينتج قوة 138 حصان.

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وقال الموقع إن قدرة التسارع الأفضل، تتمتع بها الفئة الأعلى من الطراز وهي فئة Trax Premier، الذي يتسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 9.3 ثانية.





استهلاك الوقود

وفق موقع "كار أند درايفر" فإن معدل استهلاك الوقود، جاء بنحو جالون واحد لكل 24 ميل يقطعهم داخل المدن، و جالون واحد لكل 29 ميل يقطعهم على الطريق السريع، في حين يستهلك الطراز جالون واحد لكل 26 ميل مجتمعين يقطعهم ما بين الطريقين.

التقنيات

انتقل موقع "كار أند درايفر"، بحديثه بعد ذلك لعرض التقنيات التي يطرح بها طراز شيفروليه TRAX، وذكر أن الطراز، يتوفر بشاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 7.0 بوصة، تعمل باللمس، يدعمها أنظمة التشغيل المتطورة "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، التي تتوفر بمختلف الفئات من الطراز.

بالإضاف لشبكة "واي فاي" إنترنت، متوفرة لجميع فئات الطراز، ولكن بإشتراك شهري، بعد فترة سماح مجنية لاستخدامه عند شراء الطراز.





الأمن والسلامة

اختتم موقع "كار أند درايفر" عرضه لطراز شيفروليه TRAX، بحديثه عن التقنيات المضافة له والتي تدعم إجراءات الأمن والسلامة به، وأبرزها نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ونظام رصد المنطقة العليا التي يصعب على السائق رصدها من مختلف جوانب السيارة، بالإضافة لنظام استشعار مساعد للسائق يتمركز في المنطقة الخلفية للسيارة، ومهمته دعم السائق أثناء عملية ركن السيارة لتجنب الاصطدام من الخلف.