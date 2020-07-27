كتب: باسل الحلواني
أقرت شركة المنصور للسيارات، وكلاء علامة شيفروليه في مصر، زيادة على أسعار السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV"، شيفروليه كابتيفا.
ووفقاً لأحدث قائمة سعرية لطرازات العلامة الأمريكية في السوقالمصرية، بلغ مقدار الزيادة على جميع فئات "شيفروليه كابتيفا"، موديل 2020، خمسة آلاف جنيه.
وتتوافر شيفروليه كابتيفا في السوق المحلية بـ 4 فئات
ويوضح الجدول التالي أسعار جميع فئات شيفروليه كابتيفا بعد الزيادات الجديدة:
كانت هذه تفاصيل خبر 5 آلاف جنيه ارتفاعاً في أسعار جميع فئات شيفروليه كابتيفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.