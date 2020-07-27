5 آلاف جنيه ارتفاعاً في أسعار جميع فئات شيفروليه كابتيفا

كتب: باسل الحلواني أقرت شركة المنصور للسيارات، وكلاء علامة شيفروليه في مصر، زيادة على أسعار السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV"، شيفروليه كابتيفا. ووفقاً لأحدث قائمة سعرية لطرازات العلامة الأمريكية في السوق المصرية، بلغ مقدار الزيادة على جميع فئات "شيفروليه كابتيفا"، موديل 2020، خمسة آلاف جنيه. المصرية، بلغ مقدار الزيادة على جميع فئات "شيفروليه كابتيفا"، موديل 2020، خمسة آلاف جنيه. وتتوافر شيفروليه كابتيفا في السوق المحلية بـ 4 فئات Advertisements من التجهيزات، تعتمد جميعها على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، يولد قوة قدرها 148 حصان، وأقصى عزم دوران 255 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك CVT. من التجهيزات، تعتمد جميعها على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، يولد قوة قدرها 148 حصان، وأقصى عزم دوران 255 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك CVT. ويوضح الجدول التالي أسعار جميع فئات شيفروليه كابتيفا بعد الزيادات الجديدة:

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