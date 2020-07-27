الناغي – هيونداي تكشف عن طراز أزيرا في معارضها

تجديد وتطوير شاملة لطراز ازيرا أضافت لها العديد من الخصائص التقنية المطورة المبتكرة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات – هيونداي مؤخرا عن طراز ازيرا الجديد 2021 لتنضم الى طرازات هيونداي الجديدة و لتكون بذلك أحدث مركباتها لهذا العام في المملكة العربية السعودية.

وظهرت هيونداي أزيرا بالعديد من الخصائص التقنية المطورة وبمظهر جذاب مكنها من التربع على قمة المنافسة في فئتها كواحدة من أفضل سيارات السيدان المتواجدة في المنطقة، حيث خضعت لعملية تجديد شاملة، وتصميم يعمق معاني الرفاهية والفخامه بحيث يوفر الطراز الجديد منها مظهرًا جذاباً يتمتع بأحدث الميزات والتكنولوجيا المتطورة.

ويمثل الجيل الجديد من أزيرا، إحدى أهم سيارات السيدان التي ينتجها العملاق الكوري، محطة متقدمة وخطوة إضافية للأمام لهيونداي، مع التاريخ الحافل بالنجاحات للشركة في هذه الفئة من السيارات، إذ يعكس الطراز الجديد لأزيرا الهوية التصميمية المبتكرة للجيل القادم من هيونداي الذي يعتمد على الروح والتفاصيل الرياضية “سينشوس سبورتنيس – Sensuous Sportiness”، وما يبرزه من تناغم بين البنية والتصميم والتكنولوجيا.

وبإمكان الزائر لصالات عرض شركة محمد يوسف ناغي للسيارات هيونداي التعرف والاطلاع عن كثب على موديل ازيرا الجديده والذي يتضمن تغييرات كبيرة في التصميم الداخلي والخارجي، حيث تم تجديد الجزء الأمامي من السيارة بعمل تغييرات في شبكة المبرد المدمجة، مع وضع مصابيح أمامية بنظام إضاءة LED، حيث تم تركيب مصباح أمامي LED ومصابيح نهارية مخفية (مدمجة) (DRL) مع تصميم إضاءة بنظام ستارلايت رائع.

ويعكس الجزء الخلفي من السيارة تراث أزيرا الفريد مع قاعدة عجلات أطول وخطوط جانبية انسيابية رشيقة، ويحتوي على مصباح خلفي LED أطول وأكثر أناقة، وبمظهر متوازن.

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يستكمل التصميم الخارجي الفاخر للسيارة، بتصميم داخلي أنيق للمقصورة يتضمن لوحة 12.3 بوصة ونظام ملاحة فيديو وصوت عالي الدقة (AVN) ونظام (SBW) ونظام الشحن اللاسلكي.

خالد الحارثي مدير التسويق والاتصالات الاعلامية ذكر قائلا: ” نحن سعداء لإطلاق أحدث طراز منها للعملاء في معارضنا. وبفضل عمليات التطوير الكبيرة التي جرت للسيارة، سيتمكن عملائنا من ملاحظة التغييرات بسهولة داخل السيارة وخارجها.

واضاف قائلا: “تم تخصيص سيارات التجارب للعملاء الراغبين بالتعرف على التقنيات الجديدة والمواصفات والاسعار من خلال الاتصال بخدمة العملاء وحجز موعد للتجربة ، كما يمكنهم التعرف على كافة العروض الترويجية التي اطلقناها لهذا الطراز الجديد.”