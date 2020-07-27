10 مشاريع طرق وجسور وتقاطعات بالأحساء بتكلفة 920 مليون ريال

الخليج ٣٦٥ نت – كشف المهندس “أحمد الغامدي” مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، عن خطة الوزارة في إنشاء 10 مشاريع تشمل طرق جديدة وتقاطعات وجسور لتحسين وسائل السلامة بالأحساء بجانب رفع كفاءة طرق أخـرى، وفقا لصحيفة “اليوم”.

وبيّن الغامدي أن خطة الوزارة بالمنطقة تتضمن استكمال الجزء الأخير من “دائري الأحساء” مع تنفيذ عدد من التقاطعات الهامة، بجانب تنفيذ طرق جديدة بطول 230 كم وإصلاح وصيانة طرق قائمة بإجمالي أطوال 263 كم، وذلك بتكلفة قدرها 920 مليون ريال.

وأضـاف أنه يجري العمل على إنشاء 13 تقاطع لتحسين ورفع مستوى السلامة على الطرق، بالإضافة إلى أعمال الصيانة الوقائية بالمحافظة والتي تشمل 11 مشروع بتكلفة 266 مليون ريال، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من ازدواج طريق “الهفوف/‏ العقير”.

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