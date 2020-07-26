موجز الخليج 365 للسيارات.. تعديلات مازدا 6 وعضلات مرسيدس GLA

الخليج 365الإثنين 2020/7/27 12:46 ص بتوقيت أبوظبي
ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
عرف طراز 911 من بورش، كإحدى أبرز السيارات الرياضية التي شهدها عالم صناعة السيارات، وأحد أكثرها تعقيدا في التسلسل التاريخي لطرحه.
بعد العديد من التشويقات، أعلنت شركة مرسيدس عن طرح موديلات AMG الرياضية من سيارتها GLA الصغيرة، التي تنتمي لفئة SUV، خلال فصل الخريف القادم بسعر يبدأ من 52 ألفا و838 يورو.
كشفت شركة Punch النقاب عن دراجتها النارية Punch Moto الكهربائية، والتي تتألق بمظهر ريترو جذاب.
يعاني قطاع السيارات في كوريا الجنوبية من أزمة كبيرة في ظل تراجع الإنتاج بشكل حاد منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
حقق طراز مازدا 6 بنسخته الأحدث لعام 2020، مبيعات قوية ضمن فئة السيارات السيدان بعد التعديلات التي أدخلت عليه ،وفق خبراء.
كشفت مجموعة هيونداي موتور وشركة كيا موتورز التابعة لها اليوم الأحد عن حجم مبيعاتهما بعد مرور 58 سنة فقط من الانطلاق.
كشفت شركة سوبارو اليابانية عن نسخة 2021 الأحدث من طراز "كروستريك"، وقد اعتبر خبراء أن هذا الطراز هو أحد أهم سيارات فئة SUV التي جرى طرحها خلال العام الجاري.
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