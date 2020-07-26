سوبارو "كروستريك".. الجديد في نسخة 2021

كشفت شركة سوبارو اليابانية عن نسخة 2021 الأحدث من طراز "كروستريك"، وقد اعتبر خبراء أن هذا الطراز هو أحد أهم سيارات فئة SUV التي جرى طرحها خلال العام الجاري.

وقام موقع "كار آند درايفر"، بعرض قدرات ومواصفات الطراز الجديد، وشمل ذلك الكشف عن قدرات محركه، والتكلفة التي يتوفر بها ومعدل استهلاكه للوقود والتقنيات المضافة له.

الجديد بنسخة 2021

تتضمن الطراز الجديد تحسينات للتصميم الأمامي ومحرك رياضي أكثر قوة.





الأسعار

يتوفر الطراز للبيع بالأسواق ضمن 5 فئات مختلفة.

الفئة الافتتاحية تتوفر بسعر 23,295 ألف دولار، والفئة التي تليها تتوفر باسم Premium تتوفر بسعر 24,345 ألف دولار.

ثم هناك فئة Sport المضافة حديثا للطراز، وتتوفر هذه الفئة بسعر 27,545 ألف دولار، ومن بعدها تأتي فئة Limited التي تتوفر بسعر 29,045 ألف دولار.

أما أعلى فئة فهي العاملة بمحرك كهربائي هجين، وتتوفر بسعر 36 ألف دولار.





المحرك

الفئة الافتتاحية للطراز تتوفر بمحرك ينتج قوة 152 حصان، مع ناقل سرعة يدوي وقدرة تسارع من صفر حتى 60 ميل في الساعة خلال 9.2 ثانية.

Advertisements

أما أعلى فئة فتعمل بمحرك سعة 2.0 لتر، يدعمه محرك كهربائي، وينتجان معا قوة إجمالية 182 حصان.

وذكر الموقع أن الفئة الكهربائية من الطراز، تحتاج وقت لإعادة شحن محركها يصل إلى 5 ساعات، ويصل نطاق سير هذا المحرك كحد أقصى لشحن بطارياته إلى 17 ميلا.





استهلاك الوقود

محرك الفئة الافتتاحية يستهلك من الوقود جالون واحد لكل 28 ميل يقطعهم داخل المدن، وجالون واحد لكل 33 ميل يقطعهم على الطريق السريع.

والفئات العاملة من الطراز بمحرك سعة 2.5 لتر، تستهلك جالون واحد لكل 27 ميل تقطعهم داخل المدن، وجالون واحد لكل 29 ميل تقطعهم على الطريق السريع.





التقنيات

من الداخل تتمتع السيارة بشاشة معلوماتية قياس 6.5 بوصة، ويصل حجمها لـ 8.0 بوصة، في بعض الفئات.

ويدعم هذه الشاشة، نظام تشغيل "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، بالإضافة لنظام توصيل بلوتوث، ووصلات USB، وراديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي.





الأمن والسلامة

أبرز الأنظمة الخاصة بالأمن والسلامة المضافة لطراز "كروستريك"، تتضمن نظام الفرامل الذاتي لحالات الطوارئ، ونظام الحفاظ على المسار، ونظام الحفاظ على المسافات الآمنة بين السيارة والمركبات من حولها.





