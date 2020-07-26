بعد تخفيض قيمة العرض الترويجي.. تعرف على الأسعار الجديدة لأوبل استرا

كتب: باسل الحلواني

أخطرت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة أوبل في مصر، شبكة موزعيها بتخفيض قيمة العرض الترويجي الذي أقرته الشركة على السيارة خلال شهر مايو الماضي، على السيارة أوبل أسترا، ليصبح سعر السيارة الجديد 304990 جنيه، بدلاً من 299990 جنيهاً، بمقدار ارتفاع قدره 5 آلاف جنيه.

وكانت "المنصور، قد أعلنت شهر مايو الماضي عن عرض ترويجي على أوبل أسترا، بخصم بلغت قيمته 21 ألف جنيه، ليصبح سعرها 229990

جنيهاً بدلاً من 320990 جنيهاً.

ينتمي طراز أوبل استرا، لفئة السيارات السيدان، ويعتمد على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي تربو، يعطي قوة 140 حصان، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

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تزخر السيارة بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمان والسلامة، في مقدمتها وسائد هوائية أمامية وجانبية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق

ABS، وتوزيع إلكتروني EBD، وبرنامج التوازن الالكتروني ESP، ونظام مساعدة صعود المرتفعات.

تقف "أسترا"، على جنوط رياضية قياس 16 بوصة، ومرايا جانبية كهربائية مع خاصية الطي كهربائيًا، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وعجلة قيادة قابلة للضبط والإمالة مع خاصية التحكم في مستوي الصوت من خلالها، كما تحتوي السيارة على حساسات ركن خلفية، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية، ومثبت سرعة، ونظام ذكي لركن السيارة، ومكييف هواء أتوماتيك مزدوج المناطق، و فرامل يد كهربائية، ونظام ترفيهي مكون من راديو وعدد 6 سماعات ومدخل USB، وشاشة 7 بوصة.