كتب: باسل الحلواني
كشفت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة أوبل في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات العلامة الألمانية، والتي تضمنت زيادة على أسعار السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV" أوبل كروس لاند.
وبلغت قيمة الزيادة السعرية التي أقرتها "المنصور للسيارات"، على جميع فئات السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات أوبل كروس لاند، 5000 جنيه.
وتتوافر أوبل كروس لاند، في السوق المحلية، بفئتين من التجهيزات،
وتعتمد أوبل كروس لاند، على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي تربو، يولد قوة 110 حصان، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.
كانت هذه تفاصيل خبر بزيادة 5 آلاف جنيه.. وكيل أوبل يكشف عن أحدث قائمة سعرية لـ"كروس لاند" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.