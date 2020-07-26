بزيادة 5 آلاف جنيه.. وكيل أوبل يكشف عن أحدث قائمة سعرية لـ"كروس لاند"

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة أوبل في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات العلامة الألمانية، والتي تضمنت زيادة على أسعار السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV" أوبل كروس لاند.

وبلغت قيمة الزيادة السعرية التي أقرتها "المنصور للسيارات"، على جميع فئات السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات أوبل كروس لاند، 5000 جنيه.

وتتوافر أوبل كروس لاند، في السوق المحلية، بفئتين من التجهيزات،

Advertisements

ويوضح الجدول التالي الأسعار الرسمية الجديدة المعلنة للسيارة، بعد الزيادة السعرية.

وتعتمد أوبل كروس لاند، على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي تربو، يولد قوة 110 حصان، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.