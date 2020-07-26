الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن إمكانية استثناء الفحص الدوري لتجديد رخصة السير. وجاء رد المرور ليؤكد ضرورة إجراء الفحص الفني من أجل تجديد رخصة السير المنتهية للسيارات، مشيرة إلى أن إجراء الفحص وسداد الرسوم والمخالفات من اشتراطات تجديد رخصة السير، مع إمكانية تجديدها عن طريق الحساب الخاص في بوابة أبشر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل يمكن استثناء الفحص الدوري لتجديد رخصة السير؟ المرور يُجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.