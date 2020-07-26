شراء 842 حافلة لمشروع “حافلات الرياض” بما يُقارب مليار ريال

الخليج ٣٦٥ نت – قامت وزارة المالية بتمويل يقارب مليار ريال لصالح شراء 842 حافلة، لمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام (حافلات الرياض) بالهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وقال الأستاذ “محمد بن عبدالله الجدعان” وزير المالية في ذلك: “إن عملية التمويل تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لدعم استمرارية واستكمال المشاريع التنموية الكبرى في المملكة، بما يسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال توفير التمويل اللازم للمشاريع في القطاعات ذات الأولوية، وتشجيع أصحاب المشاريع في القطاع العام والخاص لتبني طرق تمويل مشابهة”.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التمويل يُعد أول عملية تمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات بشكل عام، وأول تمويل مع وكالة ائتمان الصادرات الألمانية (Euler Hermes) تبرمها الوزارة مع بنكين عالميين بالدولار الأمريكي لتوريد حافلات ألمانية الصنع، وذلك بحسب ما صرّح به الأستاذ “فهد السيف” رئيس المركز الوطني لإدارة الدين.