نصائح لاختيار المكنسة الكهربائية الملائمة لتنظيف سيارتك

الخليج ٣٦٥ نت – تعد المكنسة الكهربائية من أهم الأدوات التي يجب توافرها في السيارات خاصة في الصيف، وذلك لمزاياها العديدة، ومنها تنظيف السيارة من الأتربة خلال رحلات السفاري والتخييم، أو للتخلص من بقايا طعام الأطفال، بالإضافة إلى تنظيف الأوساخ العالقة بين المقاعد والأماكن الضيقة.

لكن يقع بعض قائدي السيارات في أخطاء عند شراء المكنسة الكهربائية، حيث أن كثير من المكانس تكون غير مناسبة لسياراتهم، لذا نقدم لكم اليوم عدد من النصائح يجب اتباعها عند شراء مكنسة كهربائية، وهي ما يلي.

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– يجب أن تكون المكنسة مجهزة للعمل بالشحن الكهربائي، حتى يسهل استخدامها والتنقل بها

– يفضل أن تكون بعزم كهربائي مرتفع، يتراوح بين 15 و20 فولت

– يجب أن تكون المكنسة ذات سعة استيعاب كبيرة للأتربة

– يفضل المكانس ذات الحجم الخفيف حتى يسهل حملها وتخزينها في السيارة

– أن تكون المكنسة قادرة على التعامل مع المناطق الرطبة

– يفضل تمتلك المكنسة الكهربائية القدرة على التنقية بنسبة 99.97% من الأتربة الضارة داخل السيارة