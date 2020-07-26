مبيعات هيونداي وكيا منذ الانطلاق.. تعرف عليها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مجموعة هيونداي موتور وشركة كيا موتورز التابعة لها اليوم الأحد عن حجم مبيعاتهما بعد مرور 58 سنة فقط من الانطلاق.

وقالت هيونداي وكيا وفق تقرير لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الأحد إنهما باعتا أكثر من 130 مليون سيارة.

وذكرت هيونداي أن المبيعات التراكمية لسيارات هيونداي وكيا بلغت 137,590,041 سيارة حتى شهر يونيو الماضي، منها 83.12 مليون وحدة لشركة هيونداي و47.21 مليون وحدة لشركة كيا.

وتجاوزت مبيعات سيارات هيونداي وكيا مليون وحدة في عام 1983، وارتفعت إلى 10 ملايين وحدة في عام 1993، و50 مليون عام 2008. وتخطت 100 مليون سيارة عام 2016.

وسجلت المبيعات في الأسواق الخارجية 82% من إجمالي المبيعات في العام الماضي (7.18 مليون وحدة).

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وأنتجت هيونداي وكيا 82 مليون سيارة في مصانعهما المحلية، وهذا يمثل 63% من إجمالي الإنتاج.

وأصبحت سيارة "أفانتي" التي طرحتها هيونداي عام 1990، أكثر سيارات هيونداي مبيعا، حيث سجلت مبيعاتها 13.76 مليون وحدة حتى شهر يونيو الماضي.

وتجاوزت مبيعات كل من سيارات "أكستنت" و"توسان" و"سوناتا" لشركة هيونداي و"برايد" لشركة كيا 5 ملايين وحدة.



وتمتلك هيونداي التي تأسست في 1967 نحو 7 مصانع في كوريا و10 بالخارج، 4 في الصين و1 في كل من الولايات المتحدة وجمهورية التشيك وتركيا وروسيا والبرازيل. وتبلغ سعة المصانع الكلية 5.5 مليون وحدة.

وتراجع صافي أرباح شركة هيونداي في الربع الأول من العام الجاري 42% إلى 552.68 مليار وون (449 مليون دولار) من 953.79 مليار وون في العام السابق. وتشهد كيا أيضا تراجعا في صافي الأرباح بنسبة 59% إلى 265.97 مليار وون من 649.1 مليار وون خلال الفترة نفسها.