تعديلات شاملة على مازدا 6.. مفاجآت متعددة

حقق طراز مازدا 6 بنسخته الأحدث لعام 2020، مبيعات قوية ضمن فئة السيارات السيدان بعد التعديلات التي أدخلت عليه ،وفق خبراء.

موقع "كار أند درايفر"، نشر تقريرا لقدرات الطراز، والأسعار التي يتوفر بها للبيع بالأسواق، بخلاف التقنيات المضافة وستهلاك للوقود.

وبدأ الموقع بالحديث عن أحدث التعديلات ومنها ،محرك أكثر قوة بسعة 2.5 لتر ، ينتج قوة 187 حصانا بخلاف كماليات ميزت بها شركة مازدا الطراز الجديد.





الأسعار

وتطرق موقع "كار أند درايفر" للأسعار التي يتوفر بها الطراز وقال إن الطراز يتوفر منه للبيع 5 فئات بأسعار مختلفة.

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الفئة الافتتاحية باسم SPORT، تتوفر للبيع بسعر 24,920 ألف دولار، والفئة التي تليه Touring بسعر 27,520 ألف دولار.

ثم فئة Grand Touring التي تتوفر للبيع بسعر 30,620 ألف دولار، ومن بعدها فئة Grand Touring Reserve التي تتوفر للبيع بسعر، 33,120 ألف دولار، وأعلى فئة من فئات طراز مازدا 6 هي فئة Signature التي تتوفر بسعر 36,220 ألف دولار.

وعن استهلاك الوقود،قال إن معدل استهلاك الفئات الافتتاحية من الطراز للوقود، يأتي بمعدل "جالون"لكل 23 ميلا يقطعهم داخل المدن، و"جالون لكل 31 ميلا يقطعهم على الطريق السريع.

وانتقل الموقع بعد ذلك للحديث عن القدرات التقنية المضافة وقال "هذه النسخة الجديدة من الطراز، أضيفيضاف لها أنظمة ملعوماتية بشاشة معلومات بقياس 8 بوصات، ونظام صوتي مكون من 6 مكبرات صوت، ونظام توصيل بالبلوثوت، إلى جانب، توفر وصلا USB.





وعن إجراءات الأمن والسلامة يحظى الطراز يحظى بأعلى درجة تقييم للأمن والسلامة من معهد IIHS الأمريكي، وهي درجة Pick+.



ومن الأنظمة البارزة المضافة ،التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، والفرامل التلقائية في حالات الطوارئ.