تعرف على سر تطور محركات جيلي

الخليج ٣٦٥ نت – على الرغم من النشأة الحديثة لشركة جيلي، إلا أنها استطاعت أن تثبت أقدامها في سوق السيارات العالمي كواحدة من أبرز وأكبر الشركات الناشئة.

كما استطاعت الشركة الصينية أن تحقق استراتيجية مبيعات مميزة، وهو ما جعل مبيعاتها في عام 2019 ترتفع بنسبة 50.6% مقارنة بمبيعات عام 2018 حيث استطاعت الشركة بيع أكثر من 2.1 مليون سيارة، ولكن ما السر وراء هذا التطور؟

الإجابة تكمن في سببين، الأول هو التطور الرهيب الذي شهدته تصميم جيلي، حيث استقدمت الشركة اسمين من ألمع الأسماء في عالم السيارات هم واين بيرجس مصمم جاكوار XF وبيتر هوربيري المدير السابق لتصاميم فورد.

السبب الآخر هو تكنولوجيا المحركات المتطورة، فمع جيلي على فولفو وتطور المشاريع المشتركة مع مرسيدس بداية من الإستثمار في دايملر وصلاً إلى شركة سمارت، فإن الشركة استطاعت الحصول على محركات بتقنيات ألمانية سويدية متطورة.

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ويظهر ذلك بوضوح من خلال مجموعة المحركات التي تستخدمها الشركة وعلى رأسها محرك “1.8TD” والذي يأتي بقوة 180 حصان وعزم دوران 320 نيوتن.متر، مع نسبة انبعاثات هي الأقل في فئته، مما أهل المحرك للفوز بجائزة أفضل محرك في الصين لعامين متتاليين.