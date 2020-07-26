هيرتز لتأجير السيارات تعرض 200 ألف سيارة للبيع بعد إفلاسها!

الخليج ٣٦٥ نت – تعتزم شركة هيرتز الأمريكية لتأجير السيارات بيع الأسطول الخاص بها الذي يصل إلى نحو 200,000 سيارة؛ وذلك لتسديد الديون المتراكمة عليهم وإشهار إفلاسهم.

وفي التفاصيل، كشفت هيرتز أنهم توصّلوا بالفعل إلى اتفاق مع الدائنين، للتخلص من 182,521 سيارة تأجير على الأقل في الفترة بين 1 يونيو 2020 و31 ديسمبر 2020، وسيتم استخدام العائدات لدفع الديون وتسديد مدفوعات رئيسية إضافية على السيارات الممولة، وذلك وفقاً للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وطبقا لهذا السيناريو فإن سوق السيارات المستعملة في الولايات المتحدة سيعرف قريباً ما يقرب من 200,000 سيارة، وهذا يعني حدوث انخفاض في أسعار السيارات المستعملة وسيكون خبراً جيداً للمشترين، بينما سيكون خبراً مفزعاً للأشخاص الذين يتطلعون لبيع سياراتهم.

ويُمكننا أن نقـول أن هذه السيارات ستُمثل صفقة كبيرة إذ أن تكلفتها أقل بنسبة 5-15% مما يتقاضاه تجار السيارات المستعملة، ويختلف الخصم أيضاً بحسب الموديل، ولكن دراسة حديثة أظهرت أن سيارات هيرتز عادة ما يتم تسعيرها بنسبة 8.0% أقل من القيمة السوقية.

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وأشارت هذه الدراسة إلى أن أفضل الصفقات كانت على سيارات بي ام دبليو الفئة السابعة وشفروليه تراكس ومرسيدس A-Class، مؤكدة أنه يُمكن للعملاء الحصول على خصومات كبيرة على إنفينيتي QX50 وتويوتا تندرا.