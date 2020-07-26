تعرف على السيارات التي يقودها أبطال أفلام باتمان بالواقع

الخليج ٣٦٥ نت – تعد السيارات الجديدة التي يتم طرحها في سلسلة أفلام باتمان الشهيرة من أكثر الأشياء التي ينتظر عشاق السيارات رؤيتها للتعرف على مزاياها المذهلة. واليوم سنقدم لكم السيارات التي يقودها أبطال أفلام باتمان في الحقيقة. 1- آدم ويست

آدم ويست هو بطل فيلم باتمان في الستينيات القرن الماضي، ولقد قاد واحدة من أشهر وأفضل سيارات سلسلة باتمان، وهو يقود في الحياة الواقعية سيارة بورشه كايمن. آدم ويست هو بطل فيلم باتمان في الستينيات القرن الماضي، ولقد قاد واحدة من أشهر وأفضل سيارات سلسلة باتمان، وهو يقود في الحياة الواقعية سيارة بورشه كايمن. 2- مايكل كيتون Advertisements

لعب كيتون دور أحد شخصيات باتمان قبل جورج كلوني، وكان يقود في الحياة الواقعية سيارة أودي S4 السيدان لعب كيتون دور أحد شخصيات باتمان قبل جورج كلوني، وكان يقود في الحياة الواقعية سيارة أودي S4 السيدان الرياضية 3- جورج كلوني

قاد الممثل الشهير جورج كلوني في الحياة الواقعية عدد من السيارات المميزة، ومنها تيسلا رودستر، وشيفروليه C1 كورفيت. قاد الممثل الشهير جورج كلوني في الحياة الواقعية عدد من السيارات المميزة، ومنها تيسلا رودستر، وشيفروليه C1 كورفيت. 4- كريستيان بيل

يقود بيل في الحياة الواقعية سيارة C43 AMG موديل 1999 بقوة 302 حصان، بالإضافة إلى سيارة تويوتا تاكوما.

5- بن أفليك يقود بيل في الحياة الواقعية سيارة C43 AMG موديل 1999 بقوة 302 حصان، بالإضافة إلى سيارة تويوتا تاكوما.5- بن أفليك

لعب بن أفليك دور باتمان الأخير في فيلم “Batman v Superman”، وهو من عشاق السيارات لذا يمتلك مجموعة من السيارات المميزة، ومنها كاديلاك كوبيه ديفيل موديل 1969 وشيفروليه شيفيل SS موديل 1966، بالإضافة إلى دودج تشالنجر هيلكات بجنوط ذهبية بقوة 707 حصان. لعب بن أفليك دور باتمان الأخير في فيلم “Batman v Superman”، وهو من عشاق السيارات لذا يمتلك مجموعة من السيارات المميزة، ومنها كاديلاك كوبيه ديفيل موديل 1969 وشيفروليه شيفيل SS موديل 1966، بالإضافة إلى دودج تشالنجر هيلكات بجنوط ذهبية بقوة 707 حصان.

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