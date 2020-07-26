مواصفات تويوتا سي اتش ار 2020 في السعودية Toyota CH-R

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت تويوتا سي اتش ار 2020 إلى المملكة العربية السعودية كسيارة كوبيه عالية الركوب بخصائص فريدة وتصميم أنيق مُستوحى من شكل الألماس، والآن سننتقل للتعرف على مواصفات تويوتا سي اتش ار 2020 في السعودية.

المحرك

تحصل سي اتش ار 2020 على قوتها من نظام توليد قوة هجين يتكون من محرك بأربعة أسطوانات سعة 1.8 لتر وآخر كهربائي، لتحصل السيارة على قوة إجمالية قدرها 121 حصان وعزم دوران أقصى يبلغ 163 نيوتن.متر، يتصل بناقل حركة E-CVT، وتوفر السيارة صرفية وقود قدرها 23.9 كم لكل لتر، وتبلغ سعة خزان الوقود 43 لتر.

الراحة والتصميم

تمتلك سي اتش ار الجديدة تصميماً خارجياً يُعبر عن طاقتها وحيويتها، ويظهر ذلك جلياً في سقف وأبوابها ذات النمط الماسي المميز، والذي أضفى طابعاً حاداً على التصميم الخارجي للسيارة، وتتوفر بجنوط مقاس 17 بوصة، ومرايا كهربائية بمؤشرات انعطاف، وجناح خلفي يضفي طابعاً رياضياً، بالإضافة إلى مصابيح هالوجين أمامية ومصابيح ضباب أمامية، بالإضافة إلى مصابيح ليد خلفية.

وفي الداخل، تحصل السيارة على مقصورة أنيقة وعصرية، حيث تم تعديلها وتصميمها بعناية لتوفير تجربة قيادة مميزة، حيث يجمع التصميم بين الرفاهية التي تبعث على السعادة والمزايا العملية، حيث تتوفر بمكيف هواء أوتوماتيكي مزدوج، وزر ذكي لفتح باب الصندوق الخلفي، ومقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60:40، بالإضافة إلى مقود جلدي، وزر تشغيل المحرك، ومقاعد أمامية مدفأة مع مسند كهربائي لأسفل ظهر مقعد السائق، وجهاز فلتر للهواء.

وتتوفر السيارة بنظام صوتي مع شاشة 7 بوصة وراديو AM/FM بالإضافة إلى مخرج صوتي إضافي، ومقبس يو اس بي، وبلوتوث وواي فاي، ويدعم النظام الترفيهي كل من ابل كاربلاي وأندرويد اوتو، ويتوفر النظام الصوتي بـ 6 مكبرات صوت، كما تحصل عجلة القيادة على أزرار للتحكم في النظام الصوتي، وشاشة النظام الترفيهي، والهاتف والصوت ومثبت السرعة.

الأبعاد

الطول 4385 مم

العرض 1795 مم

الارتفاع 1565 مم

الأمان

تحصل سي اتش ار 2020 على العديد من أنظمة مساعدة السائق تشتمل على نظام الفرامل المانعة للانغلاق، ونظام مانع السرقة مع إبطال الحركة، ووسائد هوائية أمامية وجانبية وستارية، ونظام تثبيت المكابح، ونظام التوزيع الالكتروني لقوة الفرملة، وفرامل كهربائية لركن السيارة، ونظام التحكم في ثبات المركبة، ونظام التحذير لضغط الهواء في الإطارات، ونظام التحكم المساعد للاقلاع على المرتفعات، ونظام تثبيت مقعد الطفل، وحساسات خلفية لركن السيارة وكاميرا للرؤية الخلفية.

وفي الختام، تتوفر تويوتا سي اتش ار 2020 بالمملكة بفئة واحدة وهي Dynamic بسعر 106,490 ريال سعودي.

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