Punch Moto.. دراجة كهربائية بقوة 20 حصانا من روسيا البيضاء

كشفت شركة Punch النقاب عن دراجتها النارية Punch Moto الكهربائية، والتي تتألق بمظهر ريترو جذاب.



وأوضحت الشركة المنحدرة من روسيا البيضاء أن الدراجة الجديدة تستلهم ملامحها التصميمية من مفهوم Pocket Rocket من Sol Motors، لكن الدراجة الجديدة تعتمد على محرك مركزي بقوة 20 حصانا.

وتنطلق الدراجة الجديدة بسرعة قصوى 120 كلم/س، كما يتوفر من الدراجة نسخة بقوة 15 حصانا وبسرعة قصوى 105 كلم/س. وتصل الدراجة إلى مدى السير 110 كلم بفضل نظام البطاريات القابلة للخلع.

وتظهر Punch Moto بألوان الأبيض والأحمر والأزرق والأسود، كما تتناسب الجنوط المطلية باللون الأبيض مع المظهر الكلاسيكي العام للدراجة.