بسعر مبدئي 53 ألف يورو.. مرسيدس GLA تستعرض عضلاتها

بعد العديد من التشويقات، أعلنت شركة مرسيدس عن طرح موديلات AMG الرياضية من سيارتها GLA الصغيرة، التي تنتمي لفئة SUV، خلال فصل الخريف القادم بسعر يبدأ من 52 ألفا و838 يورو.



وأوضحت الشركة الألمانية أن الموديلات الثلاثة GLA 34 وGLA 45 وGLA 45 S تعتمد على سواعد محرك تربو مزدوج رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر وبقوة 225 كيلووات/306 أحصنة و285 كيلووات/387 حصانا و310 كيلووات/421 حصانا على الترتيب.

وبفضل ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات تنتقل القوة إلى العجلات الأربع لتصل السرعة القصوى إلى 250 أو 270 كلم/س. وتستهلك السيارة معدلا يقع بين 7.4 و9.3 لتر/100 كلم.

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وتتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض ليدفع السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 4.3 ثانية، بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب 270 كلم/س.



وتتميز المقصورة الداخلية بتطعيمات تزهو باللون الأصفر.

وعلى غرار ما يتم في موديلات AMG يتوفر للموديل الأقوى مجموعة تعليق معدلة وتوجيه مباشر، كما وسعت AMG التجهيزات الداخلية مع تمييز المظهر الخارجي من خلال شبكة المبرد الخاصة والقسمات مفتولة العضلات.