17 صورة تحكي تاريخ أشهر سيارة رياضية في العالم.. بورش 911

عرف طراز 911 من بورش، كإحدى أبرز السيارات الرياضية التي شهدها عالم صناعة السيارات، وأحد أكثرها تعقيدا في التسلسل التاريخي لطرحه.

وقام موقع مجلة "كار" البريطانية المختصة بأخبار السيارات، برصد مراحل تطور طراز 911 المميز، منذ بداية ظهوره للمرة الأولى وحتى النسخة الحالية منه.

وأوضح الموقع أن طراز 911 طرحت منه على مدار السنوات الماضية العديد من الموديلات التي كانت امتدادا له، من هذه الموديلات اشتُقت عدد من الفئات الرئيسية، هي فئة "تراجا" و"كاريرا"، وفئة S وفئة E وفئة T، وفئة تربو، وفئة GTS وGT.

بدأ الموقع بالجيل الأول من الطراز، والذي طرح باسم 901، في الفترة بين عامي 1963 و1964، وكانت إطلالته الأولى خلال معرض باريس الدولي للسيارات، وتحول الاسم التجاري للطراز لـ911، بعد تصنيع 81 نسخة منها، وكانت فئته في ذلك الوقت كوبيه تعمل بناقل سرعة يدوي ومحرك بسعة 2.0 لتر وينتج قوة 128 حصانا.

وفي الفترة بين عامي 1964 و1969، قدمت بورش، فئة "تراجا" التابعة لموديل 911، واشتقت منه فئات 911 T و911 E و911 S، بمحركات تنتج قوة تتراوح بين 110 و138 حصانا.

وفي الفترة بين عامي 1970 و1971، قدمت بروش محرك جديد لفئات T وS وE، من طراز 911، بسعة 2.2، وبقوة تتراوح بين 123 و153 و178 حصانا.

وفي الفترة بين عامي 1974 و1976، قدمت بورش نسخ جديدة من هذه الفئات بمحركات أكثر قوة، فطرحت فئة 911 الافتتاحية بمحرك بقوة 148 حصانا، وطرحت فئة 911 S بمحرك ينتج قوة 173 حصانا، وطرحت نسخة جديدة من فئة 911 كاريرا، تعمل بمحرك بقوة 207 أحصنة.

بعد ذلك تحدث موقع المجلة البريطانية عن مرحلة 1977 وحتى 1983 من عمر طراز 911 وفئاته، وذكر أن بورش أجرت تغييرا شاملا لمحركات الطراز فيما عدا فئة تربو 911 التي احتفظت بمحركها في ذلك الوقت، وانهت رسميا طرح فئة Sportomatic من طراز 911، مع طرحها للمرة الأولى فئة cabrio من الطراز عام 1982.

وفي الفترة بين عامي 1983 و1989، كانت غالبية التحديثات بطراز 911، قد تمت على فئة "كاريرا"، التي طرحت منها نسخة جديدة بديلة لفئة SC من الطراز نفسه، وكانت تعمل هذه النسخة الجديدة من "كاريرا" بمحرك بقوة 228 حصانا، وسعة 3.2 لتر.

وفي خط زمني موازٍ، قدمت بورش موديلات كانت امتداد من طراز 911، بالعديد من التحسينات على محركها، كان أولها طراز 912، الذي ظهر في الفترة بين عام 1965 و 1968، وكان أول طراز ترسله بورش للأسواق الخارجية، بمحرك صغير بسعة 1.6 لتر وينتج قوة 89 حصانا.

وفي عام 1976، ظهر طراز آخر مشتق من 911، كان امتداد لطراز 912، هو طراز 912E، ولحقه طراز 930، الذي يعتبر التطور الطبيعي للفئة التروبو من طراز 911.

وفي عام 1984، ظهر طراز 954 الذي صنعت منه بورش عدد محدود من النسخة بإجمالي 22، واشتق من هذا الطراز فئات 911 SC و 911 RS، وكان يعمل هذا الطراز بمحرك بسعة 3.0 لتر وينتج قوة 251 حصانا مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 5 ثوانٍ.

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وفي الفترة بين عامي 1987 و1988، قدمت بورش كل من طراز 959 وطراز 961 وطراز 965، المشتقين من طراز 911، والتي طرحت بمحركات رياضية قوية توربيني مزدوجة بقوة تصل لـ444 حصانا وتصل سرعتها القصوى لـ197 ميلا في الساعة.

بعد ذلك، مع بداية التسعينات، طرحت بورش طراز جديد مشتق من طراز 911، هو طراز 964 عام 1989، وظل موجودا بالأسواق حتى عام 1993، وكان يعمل بمحرك بقوة 247 حصانا وسعة 3.6 لتر.

وبحلول عام 1991 أعادت بورش فئة تربو للأسواق من جديد من طراز 911، بمحرك ينتج قوة 320 حصانا.

وفي الفترة بين عامي 1994 و1998، استحوذ طراز 993، جيل آخر مشتق من موديل 911، على الأسواق، بقوته الرياضية، حيث كان يتوفر بمحركات تتراوح قوتها ما بين 281 حصانا و402 حصان بسعة 3.6 لتر، وتوفرت من طراز 993 من بورش فئة GT بقوة وصلت لنحو 444 حصانا.

وبحلول الألفية الجديدة، ظهر طراز بورش 996، الذي ظل موجودا بالأسواق في الفترة بين عامي 1998 و2001، وكان يعمل بمحرك بسعة 3.4 لتر وينتج قوة 296 حصانا.

ومن بعده ظهر طراز 996.2، امتداد طراز 911 للجيل الألفية، في الفترة بين عامي 2001 و2004، وكان يعمل بمحرك بسعة 3.6 لتر، وينتج قوة 316 حصانا.

وفي عام 2004، ظهر طراز 997، الذي كان يعمل بمحرك بسعة 3.6 لتر، وينتج قوة تتراوح بين 321 حصانا و350 حصانا، وتوفرت منه فئات GT3 بمحرك ينتج قوة 409 أحصنة، و RS بمحرك ينتج قوة 429 حصانا، وفئة تربو بمحرك ينتج قوة 473 حصانا، وتربو S بمحرك ينتج قوة 523 حصانا، واستمر وجود هذا الطراز حتى عام 2008.

وفي عام 2008، ظهر طراز 997.2، واستمر وجوده بالأسواق حتى عام 2011، وكان يتوفر هذا الطراز بمحرك ينتج قوة 340 حصانا لفئة كاريرا، ومحرك ينتج قوة 380 حصانا لفئة S، وبمحرك ينتج قوة 493 حصانا لفئة تربو.

وصل بعد ذلك طراز 991 الرياضي الخاص، وامتداد طراز 911، بداية من عام 2011 وحتى عام 2016، وكان يتوفر بمحرك بقوة 345 حصانا لفئة كاريرا منه، وبمحرك بقوة 395 حصان، لفئة S، وبمحرك بقوة 424 حصانا لفئة GTS منه.

ثم ظهر طراز 991.2، عام 2016، بمحرك تروبيني بسعة 3.0 لتر وقوة 365 لفئة كاريرا الافتتاحية منه، وبقوة 415 حصانا، لفئة S، وبقوة 444 حصانا من فئة GTS.

وبداية من عام 2019 وحتى الآن، طرح طراز 992، الامتداد الأحدث لطراز 911، والموجود بالأسواق حتى الآن.



