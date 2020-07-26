BMW X5 الهيدروجينية تنطلق عام 2022

بعد أن نجحت الشركة الألمانية العريقة فى قطاع السيارات الكهربائية قررت اقتحام مجال السيارات العاملة بخلايا وقود الهيدروجين مع كبيرتها X5 ذات الدفع الرباعى لتصبح أول سيارة دفع رباعى صديقة للبيئة تمامًا لا تصدر منها أي انبعاثات كربونية.
وكانت بى إم دبليو أعلنت فى مارس الماضى أنها ستقدم عددًا صغيرًا من طرازات X5 التي تعمل بتقنية خلية وقود الهيدروجين عام 2022 حيث لا تزال هذه الخطة تسير على الطريق الصحيح، وفقًالتقرير جديد ذكرته وكالة بلومبرج التى أوردت أن الرئيس التنفيذي لشركة BMW أوليفر زيبس قال إن تكنولوجيا الهيدروجين بإمكانها القدرة على أن تصبح ركيزة أساسية فى منتجات BMW القادمة.
سيطلق على سيارة الدفع الرباعي الجديدة اسم BMW i Hydrogen Next ، وستجهز بمحرك يعمل بنظام خلية وقود يولد قوة 170 حصانًا، إضافة إلى محرك e Drive من BMWiX3 ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي القوة الإجمالية للمحركين 374 حصانًا، ومن المتوقع ان تصبح الإنبعاثات الكربونية لدى تلك المركبة هيدروجينية صفر، حيث لن ينبعث منها سوى بخار الماء، سوف تستغرق عملية التزود بالوقود حوالي ثلاث إلى أربع دقائق. لذا يعتير توفير محطات وقود الهيدروجين تحديًا كبيراً قبل البدء فى تنفيذ خطة انتشار واسع لتلك السيارات.
قدمت ألمانيا أخيرًا خطة لتعزيز صناعة الهيدروجين باستثمار قدره 7 مليارات يورو، حيث تستهدف الدولة إلى رفع الطاقة الإنتاجية للهيدروجين الأخضر إلى 5 جيجاوات بحلول عام 2030 ثم مضاعفة هذا الرقم بحلول عام 2035.
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