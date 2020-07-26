وظائف وتحديثات ديلفري.. آخر صيحات عالم السيارات

في ظل ثورة الاتصالات والرقمنة الحالية تمثل وظائف حسب الطلب "Functions on Demand" اتجاها جديدا في عالم السيارات؛ حيث تتيح هذه الوظائف للعملاء إمكانية تزويد سيارتهم ببعض الوظائف بشكل لاحق على غرار التطبيقات في عالم الهواتف الذكية.



وأوضح يان بورجارد من شركة الاستشارات الاستراتيجية Berylls قائلا: "هذا الموضوع ليس جديدا، ولكن تتزايد باستمرار وظائف البرامج في السيارات وإمكانية تحديثها وإتاحتها دون الحاجة إلى زيارة الورشة الفنية، وينصب التركيز حاليا على هذا الاتجاه".

ولم يعد الأمر يقتصر على وظائف الملاحة ودمج وظائف الهاتف الذكي، ولكن يمكن للوظائف حسب الطلب Functions on Demand أن تؤتي ثمارها مع خيارات الهاردوير؛ حيث يمكن للشركات المنتجة مثلا تجهيز جميع السيارات في طراز معين بتدفئة المقاعد أو تدفئة الوقوف، إذا قام عدد كافٍ من العملاء بتفعيل هذه الوظيفة خلال فصل الشتاء.

وأضاف يان بورجارد أن شركة تسلا الأمريكية، رائدة صناعة السيارات الكهربائية، قامت بتفعيل الكاميرات بشكل لاحق منذ نهاية 2016، والتي يتم استعمالها للقيام بوظائف مختلفة في أنظمة القيادة الآلية، وهو ما ساعد على تطوير أنظمة القيادة الآلية، والآن تسير بعض الشركات الألمانية المتخصصة في إنتاج الموديلات الفارهة على نفس الدرب، ولكن مع وظائف أقل حيوية.

راديو رقمي

ويمكن لأصحاب سيارات أودي استقبال الراديو الرقمي نظير اشتراك شهري أو إتاحة واجهة الهاتف الذكي لمدة عام.

وأوضح جوزيف شلوسماخر، المتحدث الإعلامي باسم الشركة الألمانية، أن توافر سيناريوهات ترحيب مختلفة في كشافات Matrix في السيارة E-Tron Sportback دفع الشركة الألمانية إلى طرح عروض إضاءة جديدة عبر متجر التطبيقات الخاص بها.

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مرسيدس MBUX

ويوفر نظام الاستعمال MBUX لأصحاب سيارات مرسيدس إمكانية دمج الهاتف الذكي أو إتاحة نظام الملاحة بشكل لاحق.

وأعلنت شركة مرسيدس أن سيارتها الفاخرة من الفئة S الجديدة، والمقرر طرحها في الأسواق خلال فصل الخريف المقبل، ستأتي مزودة بالجيل الجديد من نظام الاستعمال MBUX؛ حيث يمكن تحديد هوية صاحب السيارة من خلال إدخال رقم PIN أو عن طريق ماسح ضوئي لبصمة الأصابع أو وظيفة التعرف على العينين، بحيث يمكن للمستخدم إجراء عمليات الشراء انطلاقا من السيارة.

خدمات ما بعد البيع الرقمية

وأوضحت نادية هورن، المتحدثة الإعلامية باسم شركة بي إم دبليو، أن الشركة الألمانية توفر لعملائها "خدمات ما بعد البيع الرقمية" لشراء الوظائف الإضافية مثل مساعد الضوء العالي أو منظم السرعات المحافظ على مسافة الأمان أو الصوت الرياضي.

وعندما يتم تحديث نظام التشغيل في طراز السيارة المعني، فإنه سيتم طرح العديد من الوظائف الأخرى، والتي يمكنها الوصول إلى الهاردوير والبرامج المتوافرة في السيارة بالفعل.

السيارات المستعملة

ولفتت نادية هورن الأنظار إلى أن فكرة توافر تجهيزات السيارات كتطبيقات الهواتف الذكية تفيد الأشخاص الراغبين في شراء السيارات المستعملة؛ حيث يمكن للمالك الثاني تهيئة السيارة المستعملة حسب رغباته الشخصية، على غرار الموديلات الجديدة.

وسوف يستفيد من الإمكانيات الجديدة العملاء والشركات المنتجة على السواء، ولن تقتصر فوائد الشركات على المبيعات الإضافية من خلال هذه الوظائف، ولكن سيتم طرح السيارات بصورة أسرع في الأسواق، على غرار ما حدث مع سيارة فولكس فاجن ID3؛ حيث ستوفر الشركة الألمانية بعض الوظائف مثل النظام الأوتوماتيكي لصف السيارة والاقتران اللاسلكي للهاتف الذكي خلال الشهور الأولى مجانا عن طريق تحديث البرامج.