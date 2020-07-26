بالصور.. أفضل 5 سيارات سيدان في العالم خلال 2020

تلبي السياة السيدان الكثير من طموحات الجمهور، نظرا لما تتمتع به من تصميمات جذابة وأداء عملي وراحة في القيادة، فضلا عن كونها اقتصادية في استهلاك الوقود وهي واحدة من أهم مزايا هذه الفئة من السيارات.

في التقرير التالي تستعرض ”الخليج 365” أفضل السيارات السيدان خلال 2020 بناء على تقييمات موقع Car and driver العالمي، وجاءت كالتالي:

1- تويوتا ياريس

تقدم السيارة اليابانية أكثر بكثير مما قد تتوقعه من سيارة ذات ميزانية محدودة، فإنها تتمتع بوضع استثنائي في استهلاك الوقود، مما يمكنك من توفير المال على المدى الطويل، مع كونها تقدم قيمة مناسبة لسعرها الذي يبدأ من 16.6 ألف دولار.





تأتي السيارة بمحرك دفع أمامي 4 سلندر بقوة 106حصان وعزم دوران 103 نيوتن متر عند 4000 دورة في الدقيقة، ومزودة بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، وإطارات مقاس 16 بوصة.

تم تزويد تويوتا ياريس بشاحن لاسلكي كبير يتفق مع أحدث أجيال الهواتف الذكية، بالإضافة إلى عجلة قيادة مزودة بخاصية التدفئة، وإضاءة عصرية جميلة حول كابينة القيادة، وتصميم مريح للكراسي يسهل من وصولك إلى أدوات التحكم.

2- هوندا سيفيك

واحدة من السيارات السيدان القليلة التي تجمع بين تكلفة معقولة تبدأ من 21 ألف دولار، وأداء عملي، فهي تمزج بين سلاسة القيادة باعتبارها سيارة رياضية، وارتياحية كبيرة للسائق بفضل مساحتها الداخلية مع توفير استهلاك الوقود.





تتمتع هوندا سيفيك بمحرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي، ويولد 158 حصان وعزم دوران يبلغ 138 نيوتن متر، مع ناقل حركة من ست سرعات، وإطارات مقاس 17 بوصة.

كما أن السيارة مزودة بمكابح أتوماتيك وخاصية التحكم في ثبات السرعة، ومقعد سائق يمكن تعديله كهربائيا في ثمانية اتجاهات وزر تشغيل للكاميرا الجانبية.

3- هوندا سيفيك SI

هي سيارة أقوى أداء من نظيرتها هوندا سيفيك السالف ذكرها، حيث تأتي بمحرك تربو 4 سلندر بقوة 205 حصان وعزم دوران 192 نيوتن متر عند 2100 دورة في الدقيقة، ويعمل المحرك على تغذية الإطارات الأمامية من خلال ناقل حركة يدوي، وإطارات يبلغ مقاسها 18 بوصة.

Advertisements





يتسم الجزء الداخلي من السيارة بالاتساع والراحة النسبية، مع توافر مزايا المكابح الآلية ووسائد هوائية ونظام التحذير من الانحراف عن مسار حركة السيارة.

وتعد هوندا سيفيك SI من السيارات السيدان ذات التكلفة المرتفعة، إذ يبدأ سعرها من 26.150 ألف دولار.

4- مازدا 3

هي البديل الأكثر ملائمة للسيارات المنافسة مثل هوندا سيفيك وتويوتا كورولا، لاسيما في ظل تمتعها برشاقة هائلة على الطريق والمنحنيات، ما يجعلها مناسبة للقيادة بالطرق الصعبة.





وتستخدم السيارة محرك 4 سلندر بقوة 105 حصان وعزم 143 نيوتن متر عند 6000 دورة في الدقيقة، مع ناقل حركة أتوماتيك 4 سرعات.

وتحظى مازدا 3 بتصميم داخلي رائع، فعلى الرغم من صغر حجم السيارة إلا أنها تتميز بقدرة استيعابية جيدة، فضلا عن كونها موفرة للوقود حيث تستهلك في حدود 6.7 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر، ويبدأ سعر السيارة من 22.450 ألف دولار.

5- فولكسفاجن جيتا GLI

على الرغم من سيادة سيارة فولكسفاجن جولف GTI لفترة طويلة على حساب نظيرتها سيدان، إلا أن جيتا GLI 2020 تثبت أنها بديل رياضي على قدم المساواة معها، فضلا عن كونها أكثر عملية خاصة مع التصميم الداخلي والمقعد الخلفي المتميز.





السيارة مزودة بمحرك رباعي 4 سلندار 1400 س سي، ليولد قوة 150 حصان، مع عزم دوران 250 نيوتن متر، وناقل حركة أتوماتيك سباعي السرعات، وتعتمد على منظومة جر أمامي.

وتتميز بكونها موفرة للغاية للوقود، فبإمكانها استهلاك 5.1 لتر عند قطع مسافة 100 كيلو متر، وتضم نظام تحكم في محدد السرعات وأنظمة مساعدة لصعود المنحدرات ونظام ذكي لركن السيارة مع عجلة قيادة متعددة الوظائف.

ويبدأ سعر سيارة فولكسفاجن جيتا GLI من 27.150 ألف دولار