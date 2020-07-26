بزيادة سعرية.. طرح موديل 2021 من "جلوري 330S "

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة ناشيونال موتورز، وكيل علامة "DSFK" الصينية في مصر، عن طرح موديل 2021 من السيارة سباعية المقاعد "جلوري 330S ".

ولم يشهد موديل 2021 من السيارة "جلوري 330S "، أية تغييرات سواء في التصميم أو المواصفات عن موديل 2020.

وأقرت "ناشيونال موتورز"، زيادة سعرية قيمتها ألف جنيه،

على فئة واحدة من "جلوري 330S"، التي تتوافر بـ3 فئات من التجهيزات.

وتتوافر سيارات جلوري 330S في مصر من خلال 3 فئات، فئتين منهم بمحرك سعة 1500 سي سي، وثالثة بمحرك سعة 1240 سي سي ولم يطرح منها الموديل الجديد

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2021.

ويبلغ سعر الفئة الأولى المزودة بمحرك 1240 سي سي، والتي تتوافر بموديل 2020 فقط، 169900 جنيه.

أما الفئة الثانية من السيارة، المزودة بمحرك 1500 سي سي، فيبلغ سعر موديل 2021 منها 188 ألف جنيه، بزيادة قدرها ألف جنيه عن موديل 2020.

أما الفئة الثالثة من السيارة المزودة بمحرك 1500 سي سي أيضاً، فيبلغ سعر موديل 2021منها 207 ألف جنيه، وهو نفس سعر موديل 2020.