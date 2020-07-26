تسلاVS ريفيان.. التفاصيل الكاملة لمعركة قلعتي صناعة السيارات الكهربائية

كتب: باسل الحلواني
تصاعدت أزمة شركتي صناعة السيارات الكهربائية "تسلا"، ومنافستها "ريفيان"، الأمريكيتين، بعد توجيه الأولى للثانية، اتهامات خطيرة.
قامت تسلا، برفع دعوى قضائية، ضد "ريفيان"، مدعية أنها سرقت أسرار الشركة وحاولت إغراء موظفيها بشكل غير قانوني.
وقالت "تسلا"، في عريضة الدعوى إن "ريفيان"، قامت ببعض الأمور التي
وأكدت "تسلا"، أن "سرقة المعلومات السرية الخاصة بها، بشكل تنافسي عند مغادرة الموظف لتسلا متوجهاإلى جهة عمل جديدة هو أمر خاطئ ومحفوف بالمخاطر بشكل واضح".
من جانبها رفضت "ريفيان"، تلك الادعاءات، مؤكدة أن مزاعم هذه الدعوى لا أساس لها وتتعارض مع ثقافة ريفيان وروحها وسياسات الشركة.
أوضحت "ريفيان" في بيان لها:"عند الانضمام إلى ريفيان، نطلب من جميع الموظفين التأكيد على أنهم لم يقدموا ولن يقوموا بإدخال الملكية الفكرية لأصحاب العمل السابقين في أنظمة ريفيان".
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