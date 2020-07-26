ترك الأطفال داخل السيارة في الصيف خطر عليهم

الخليج ٣٦٥ نت – أوضح خبراء بنادي السيارات الألماني ADAC خطورة ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة المتوقفة في الشمس؛ فارتفاع درجة الحرارة داخل السيارة ربما يُشّكل خطراً كبيراً على حياتهم.

وفي التفاصيل، بيّن الخبراء أن درجة الحرارة ترتفع بشدة داخل السيارة نتيجة أشعة الشمس إلى 60 درجة مئوية، حتى إذا كان لون السيارة الخارجي يعكس أشعة الشمس أو كانت النوافذ مفتوحة، فكلاهما لا يُقلل من خطورة الآشعة بل على العكس فإنها تُعرّض حياة من بالسيارة للخطر.

وتُشير إحصائيات صادرة عن منظمة سلامة الطفل إلى أن نحو 37 طفلاً في المتوسط بأمريكا يلقون حتفهم بسبب تركهم داخل السيارات، بينما ابتكر علماء في جامعة واترلو بكندا جهازاً يُمكنه مراقبة مقصورات السيارات، إذ يُصدر تحذيرات عند ترك طفل أو حيوان أليف داخل السيارة بمفرده وتعرضه لوضع خطير.

ويقول الباحثون أن الجهاز الجديد يمكن تثبيته بسقف السيارة أو مرآة الوسط، وإذا استشعر أن الطفل في حالة خطيرة يمنع آلياً غلق الأبواب ويطلق إنذاراً لتنبيه المحيطين بالسيارة للتدخل، إذ يعتمد الجهاز على تكنولوجيا الرادار والذكاء الاصطناعي، وفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”.

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وأشارات بعض التقارير الإخبارية العالمية أن الجهاز سيتم طرحه في نهاية عـام 2020، بأسعار ستكون مناسبة وفي مُتناول الجميع.