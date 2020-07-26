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تعرف على آلية عمل نظام ساهر وكيف يرصد المخالفات

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هالة الوصيف 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – تعمل أنظمة ساهر على ضبط الحركة المرورية ورصد المخالفات بطرق المملكة، وذلك عن طريق شبكة واسعة من الكاميرات الرقمية المتصلة بمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية.. والتي تعمل من خلال عدة أنظمة إلكترونية.

 

وإليك النظم الإلكترونية المستخدمة في سـاهر:

  • نظام تشغيل وإدارة الحركة المرورية آلياً TMS: نظام الكتروني متطوريتحكم في الإشارات الضوئية المرورية، بهدف تحسين الإنسيابية المرورية آلياً.
  • نظام الضبط الالكتروني للمخالفات LES:  عبارة عن شبكة من الكاميرات والرادارات الثابتة والمتحركة تقوم برصد وضبط المخالفات المرورية آلياً دون تدخل بشري وإصدار المخالفات وإشعار المخالفين آلياً.
  • نظام التعرف على لوحات السيارات LPR: يتم تركيبه على مداخل ومخارج المدن، بهدف التعرف على السيارات للأغراض الإحصائية والسيارات المطلوبة مرورياً أو المسروقة.
  • نظام تتبع سيارات جهاز المرور AVL: يقوم بتتبع وتحديد مواقع سيارات جهاز المرور؛ لتوجيهها لسرعة التعامل مع الحالات المرورية المختلفة.
  • نظام اللوحات الإرشادية الإلكترونية على الطرق VMS: شبكة لوحات إلكترونية إرشادية ذات بث حي، تقوم بتوجيه قائدي السيارات إلى تجنب الاختناقات المرورية على الطرق.
  • نظام كاميرات مراقبة الحركة المرورية CCTV: يقوم بمراقبة حيّة للحركة المرورية على الطرق الرئيسية.

 

كيفية رصد المخالفات بواسطة ساهر

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أولاً يتم رصد المخالفة آلياً من خلال الكاميرات وإرسال صورة لوحة السيارة المخالفة إلى مركز المعالجة والحصول على معلومات المالك، ومن ثم إصـدار المخالفة، ويتم سداد المخالفة عن طريق نظام “سـداد”.

والجدير بالذكر أن نظام ساهر يهدف إلى تنفيذ أنظمة المرور بدقة واستمرارية وتحسين السلامة المرورية ورفع كفاءة شبكة الطرق، إلى جانب دعم الأمن العام باستخدام أحدث أنظمة المراقبة وأحدث التقنيات المتقدمة في مجال النقل الذكي (ITS)؛ لتوفير بيئة مرورية آمنة بالمملكة.

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