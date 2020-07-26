تعرف على آلية عمل نظام ساهر وكيف يرصد المخالفات

الخليج ٣٦٥ نت – تعمل أنظمة ساهر على ضبط الحركة المرورية ورصد المخالفات بطرق المملكة، وذلك عن طريق شبكة واسعة من الكاميرات الرقمية المتصلة بمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية.. والتي تعمل من خلال عدة أنظمة إلكترونية.
وإليك النظم الإلكترونية المستخدمة في سـاهر:
- نظام تشغيل وإدارة الحركة المرورية آلياً TMS: نظام الكتروني متطوريتحكم في الإشارات الضوئية المرورية، بهدف تحسين الإنسيابية المرورية آلياً.
- نظام الضبط الالكتروني للمخالفات LES: عبارة عن شبكة من الكاميرات والرادارات الثابتة والمتحركة تقوم برصد وضبط المخالفات المرورية آلياً دون تدخل بشري وإصدار المخالفات وإشعار المخالفين آلياً.
- نظام التعرف على لوحات السيارات LPR: يتم تركيبه على مداخل ومخارج المدن، بهدف التعرف على السيارات للأغراض الإحصائية والسيارات المطلوبة مرورياً أو المسروقة.
- نظام تتبع سيارات جهاز المرور AVL: يقوم بتتبع وتحديد مواقع سيارات جهاز المرور؛ لتوجيهها لسرعة التعامل مع الحالات المرورية المختلفة.
- نظام اللوحات الإرشادية الإلكترونية على الطرق VMS: شبكة لوحات إلكترونية إرشادية ذات بث حي، تقوم بتوجيه قائدي السيارات إلى تجنب الاختناقات المرورية على الطرق.
- نظام كاميرات مراقبة الحركة المرورية CCTV: يقوم بمراقبة حيّة للحركة المرورية على الطرق الرئيسية.
كيفية رصد المخالفات بواسطة ساهر
أولاً يتم رصد المخالفة آلياً من خلال الكاميرات وإرسال صورة لوحة السيارة المخالفة إلى مركز المعالجة والحصول على معلومات المالك، ومن ثم إصـدار المخالفة، ويتم سداد المخالفة عن طريق نظام “سـداد”.
والجدير بالذكر أن نظام ساهر يهدف إلى تنفيذ أنظمة المرور بدقة واستمرارية وتحسين السلامة المرورية ورفع كفاءة شبكة الطرق، إلى جانب دعم الأمن العام باستخدام أحدث أنظمة المراقبة وأحدث التقنيات المتقدمة في مجال النقل الذكي (ITS)؛ لتوفير بيئة مرورية آمنة بالمملكة.
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