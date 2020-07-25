موجز الخليج 365 للسيارات.. تسلا تطارد الجواسيس ولكزس تواجه أكيورا

الخليج 365الأحد 2020/7/26 01:15 ص بتوقيت أبوظبي
ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
أقامت شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا دعوى قضائية ضد شركة ريفيان المنافسة لها، وقالت إنها سرقت أسرار الشركة وحاولة إغراء موظفيها بشكل غير قانوني.
قال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة المغربي، إن صناعة السيارات في بلاده باتت أكثر تنافسية مقارنة بالعديد من دول العالم، معربا عن أمله في تحقيق مكانة عالمية متقدمة في هذه الصناعة.
وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، بالتركيز على الآفاق المستقبلية لصناعة المركبات الكهربائية، بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة للاستفادة من خبراتهم، وأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا الصدد.
شهد العام الحالي منافسة قوية بين مختلف ماركات السيارات، وتحدي اليوم بين ماركة لكزس وماركة أكيورا اليابانيتين، ماذا كان أداؤهما خلال الشهور الفائتة من 2020.
قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية، الجمعة، إن الشركة تعتزم إنتاج البطاريات الخاصة بها لموقع إنتاجها بالقرب من برلين.
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