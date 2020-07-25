بعد توجيهات الرئيس.. خبراء: مصر ستصبح مركزاً إقليمياً لتصنيع السيارات الكهربائية وبوابة لعبورها إلى افريقيا ودول المنطقة

كتب: باسل الحلواني

جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسئولين، بالتركيز على الآفاق المستقبلية لصناعة المركبات الكهربائية، بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، لتؤكد على أن مصر عازمة بقوة على توطين صناعة السيارات الكهربائية خلال الفترة القادمة، خاصةً أن تلك التوجيهات تأتي متزامنة مع الاستعدادات النهائية لعودة شركة النصر للسيارات، للعمل من جديد بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية، لتصنيع أول سيارة الكهربائية في مصر.

وشهدت الفترة الأخيرة تحركات حكومية مكثفة، لبحث كيفية التحول نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، في ظل توجيهات القيادة السياسية المستمرة، بسرعة البدء في تنفيذ هذا الملف، الذي من

شأنه أن يحول مصر إلى مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات الكهربائية في المنطقة.

يرى المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن الرئيس السيسي، يدرك تماماً أهمية السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة، واتخذ في سبيل ذلك العديد من القرارات التي تدعم هذا الملف، فضلا عن التوجيهات المستمرة والاجتماعات المكثفة مع مسئولي شركات السيارات العالمية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع السيارات الكهربائية وتصديرها إلى دول المنطقة.

أكد "أبوالمجد"، أن مصر عائدة بقوة لمضمار تصنيع السيارات، من خلال إنتاج سيارات كهربائية داخل قلعة النصر العريقة،

بالتعاون مع الجانب الصيني.

من جانبه قال حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، إن توجيهات الرئيس بإنشاء أول مصنع للسيارات الكهربائية في مصر على أرض شركة النصر للسيارات، خطوة مهمة، مشيدا بالمحاولات الجادة من الدولة وبعض الشركات لنشر المركبات الكهربائية.

أوضح أن المشروع يعد بمثابة انطلاقة لصناعة السيارات الكهربائية في مصر وبوابة لإدخال هذه التكنولوجيا إلى أفريقيا ودول المنطقة.

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أكد أن الدولة تسعى بقوة لاستبدال السيارات والأتوبيسات التي تعمل بالوقود لأخرى تعمل بالكهرباء والتي تتميز بالتوفير والحفاظ على البيئة.

وكانت شركة النصر لصناعة السيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، قد وقعت منتصف يونيو الماضي، مذكرة تفاهم مع شركة دونج فينج الصينية الرائدة في مجال صناعة السيارات، بهدف إنتاج سيارات كهربائية في شركة النصر للسيارات، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 25 ألف مركبة سنويا.