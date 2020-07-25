ميتسوبيشي تخطط لإغلاق مصنع باجيرو!

الخليج ٣٦٥ نت – قامت ميتشوبيشي بوقف بيع باجيرو في اليابان خلال 2019 بسبب ضعف المبيعات، مع بقائها في أسواق أخرى حول العالم مثل منطقة الخليج، واليوم، كشف تقرير جديد من رويترز عن نية الصانع الياباني وقف إنتاج باجيرو وإغلاق مصنعها في اليابان في غضون ثلاث سنوات نقلاً عن مصادر على دراية بالأمر.

يذكر أن مصنع باجيرو مسؤول أيضاً عن بناء ميتسوبيشي ديليكا D5 الميني فان وأوتلاندر كروس أوفر، وقالت المصادر أنه من المرجح أن يتم نقل إنتاج هذه الموديلات إلى مصانع أخرى، ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة ميتسوبيشي في 27 يوليو الجاري للإعلان عن خطة متوسطة المدى للصانع الياباني، ويُمكن أن تُعلن حينها عن قرارها بشأن المصنع.

في حين أن الجانب المتفائل يقول أنه مع تجديد الثقة في تحالف رينو نيسان ميتشوبيشي الذي تم الإعلان عنه في مايو الماضي، فلا تزال هناك فرصة لتطوير باجيرو جديدة كلياً في المستقبل بالاستعانة بمنصة نيسان باترول القادمة.

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في الختام، كانت ميتسوبيشي تلمح إلى جيل خامس من باجيرو المعاد تصميمها منذ كشفها عن GC-PHEV الهجينة بالقابس الاختبارية في معرض طوكيو 2013، وفي 2015، أطلقت الشركة باجيرو سبورت الأصغر حجماً أو كما تسمى لدينا مونتيرو سبورت.