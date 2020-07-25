تويوتا ياريس 2021 فيس ليفت تكشف عن نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تويوتا رسمياً عن ياريس 2021 فيس ليفت في الفلبين والتي تحمل هناك اسم “فيوس”، بتحديثات جمالية أنيقة، حيث حصلت السيارة على شبك سفلي مشابه للمستخدم في الجيل السابق من كامري، بالإضافة إلى مصابيح ضباب ليد بتصميم أكثر بساطة، ومصابيح أمامية ليد مع أضواء نهارية مدمجة، ونفس خيارات الجنوط مقاس 14 و15 و16 انش.

وفي الداخل، تبدو المقصورة مألوفة، حيث تتفر بتنجيد قماشي وخياطة جذابة بلون مغاير، مع بعض القطع الجلدية الأنيقة، في حين أصبحت أجهزة القياس أكثر حداثة بتصميم أكثر بساطة، بالإضافة إلى زر تشغيل المحرك، وكاميرا عكسية للمساعدة على ركن السيارة بشكل مريح.

ومن ناحية القوة، لا توجد تغييرات فيما يتعلق بالمحركات، حيث تتوفر ياريس فيس ليفت بخيارين من المحركات، الأول DOHC بأربعة أسطوانات سعة 1.3 لتر يولد قوة 98 حصان و123 نيوتن.متر من عزم الدوران، والنسخ الأقوى تحصل على محرك DOHC بأربعة أسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 106 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن.متر، وتتصل هذه المحركات إما بناقل حركة CVT أو يدوي بخمس سرعات.

في الختام، يجدر بالذكر أن تويوتا ياريس 2020 يبدأ سعرها حالياً من 52,785 ريال ولا نعرف كم ستكون الزيادة بموديل 2021.

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