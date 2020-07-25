رنج روفر 2022 تظهر أثناء اختبارها على حلبة نوربورجرينج

الخليج ٣٦٥ نت – تعمل جاكوار لاندروفر على تطوير رنج روفر 2022، حيث ظهرت أثناء اختبارها على حلبة نوربورجرينج، وبينما يُخفي التمويه عدداً من التفاصيل، إلا أنه يمكننا أن نرى أن الموديل الجديد سيحتوي على شبك أمامي بارز محاط بمصابيح أمامية جديدة ومصابيح نهارية مميزة.

بالعودة إلى الخلف، حصلت السيارة على جسد انسيابي، وخط كتف أكثر وضوحاً، كما تتوفر بمقابض أبواب تقليدية بدلاً من المستخدمة في ايفوك الجديدة، بالإضافة إلى باب خلفي معاد تصميمه، ونظام عادم رباعي، ومصابيح خلفية عمودية.

في الداخل، لم تُظهر الصور الجديدة تفاصيل المقصورة، إلا أن الصور السابقة أظهرت عجلة قيادة جديدة مع مجموعة متنوعة من الأزرار، ويمكننا أن نتوقع حصولها على مقصورة بتقنيات أكثر تطوراً، حيث ستتوفر بأجهزة قياس رقمية ونظام ترفيهي TouchPro Duo.

ستستند رنج روفر القادمة على منصة MLA المصنوعة من الألومنيوم التي تدعم محركات الاحتراق الداخلي والهجينة الخفيفة والهجينة بالقابس والكهربائية بالكامل، ولا تزال خيارات المحرك غير مؤكدة، لكن يمكننا توقع حصولها على خيارات هجينة خفيفة وهجينة بالقابس، وإذا تم استخدام محركات من الموديل الحالي، فقد تتوفر بمحرك بست أسطوانات هجين سعة 3 لتر بقوة 355 حصان أو 395 حصان.

وبالمثل، يمكن أن تستخدم النسخة الهجينة بالقابس محرك بأربعة أسطوانات تيربو سعة 2 لتر ومحرك كهربائي وبطارية ليثيوم أيون، لتحصل السيارة على قوة إجمالية قدرها 398 حصان و640 نيوتن.متر من عزم الدوران، كما وقعت جاكوار لاندروفر أيضاً صفقة للحصول على نظام توليد القوة الكهربائي من الجيل الخامس من بي ام دبليو، لذا يُتوقع استخدامه في رنج روفر الكهربائية، كما كانت هناك شائعات حول نسخ تستمد قوتها من محرك بي ام دبليو V8 مزدوج التوربو سعة 4.4 لتر.

في الختام، لا يزال أمامنا وقت طويل قبل أن تكشف جاكوار لاندروفر عن رنج روفر المعاد تصميمها، حيث يُتوقع أن تكشف عنها في وقت ما من العام المقبل.

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