كشف لغز سيارة فيراري مسروقة بعد 26 عام من اختفائها

الخليج ٣٦٥ نت – في عام 1994، تخلت الشرطة الهولندية عن التحقيق في قضية تتعلق بسرقة سيارة فيراري مونديال موديل 1987، ليحصل المالك على تعويضات التأمين بالكامل، لتُغلق القضية حينها، لكن تعود اليوم لتصبح القصة أكثر إثارة.

فبعد 26 عاماً من السرقة، تم العثور على السيارة أخيراً في يونيو 2020، حيث عثرت فرقة إطفاء هولندية على السيارة في قاع النهر، وقد تعاونت إدارة الإطفاء والشرطة والجيش الهولندي في 8 يوليو على استخراج السيارة.

يجدر بالذكر أن السلطات تمكنت أيضاً من ربط سيارة فيراري بحادث وقع في عام 1994 من خلال مطابقة رقم VIN الخاص بها مع قاعدة بيانات السيارات المسروقة، وقد تدمرت كل الأدلة التي كانت في السيارة منذ فترة طويلة، لذا لم تكن هناك حاجة لإجراء تحقيق جنائي، وتم تسليم السيارة إلى مالكها القانوني، وهي شركة التأمين، ليتم إرسالها بعد ذلك إلى ساحة خردة للتخلص منها.

من جانبه، قال “لوي فان دي أويفار” مالك ساحة الخردة أنه لا تزال هناك بعض الأجزاء المفيدة بالسيارة، حيث تلقى بالفعل عدداً من الطلبات من أشخاص يريدون صنع طاولة من زجاجها، وغير ذلك.

يذكر أن فيراري مونديال كانت سيارة بمحرك وسطي أنتجتها صانعة السيارات الإيطالية بين 1980 و1993، وظهرت بمحرك V8، بتصميم من بينينفارينا وكاروزيريا سكاجليتي، وحلت هذه السيارة محل فيراري 308/208 GT4 كوبيه، في حين لم ترق السيارة إلى مستوى التوقعات المنتظرة منها، حيث كان أداء المحرك مخيباً للآمال.

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