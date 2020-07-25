مرسيدس اس كلاس 2021 وسائدها الهوائية هي الأولى من نوعها بالعالم

الخليج ٣٦٥ نت – قبل أن تكشف مرسيدس عن اس كلاس 2021 في 2 سبتمبر المقبل، ستقوم بالكشف عن تقنية أمان جديدة، وهي وسائدها الهوائية الخلفية والتي تحمي الركاب الخلفيين في حالة وقوع حوادث اصطدام أمامية، حيث ستكشف عن تفاصيلها في 29 يوليو المقبل في حلقة بعنوان “Meet the S-Class DIGITAL”.

تقول مرسيدس إن اس كلاس الجديدة ستكون أول سيارة تُزود بهذا النوع من الوسائد الهوائية، وتتكيف هذه الوسائد مع مقاعد الأطفال، لكنها ليست تقنية الأمان الوحيدة الجديدة للموديل الفاخر الجديد، حيث ستحتوي أيضاً على نظام Pre-Safe الجديد والذي سيستخدم نظام التعليق لرفع السيارة بأكملها عند استشعار حدوث اصطدام وشيك، لتُضاف إلى التقنية التي تستخدمها مرسيدس لتحريك الركاب الأماميين نحو وسط السيارة لزيادة حمايتهم في الحوادث.

ستبث مرسيدس حلقة أخرى في 12 أغسطس المقبل، ستركز على مزايا مقصورة السيارة قبل الكشف عنها، حيث ستحصل على أحدث نظام ترفيهي MBUX للصانع الألماني، كما يُمكن أن تحتوي السيارة على ما يصل إلى خمس شاشات في الداخل.

وفي حين أن الكشف عن اس كلاس الجديدة لن يحدث قبل أكثر من شهر، إلا أن اللقطات التجسسية والصور المسربة للسيارة أظهرت عدم تغير التصميم الخارجي بشكل كبير، لكن هذا لا يعني عدم وجود تحديثات كُبرى أسفله، حيث تمتلئ السيارة بالعديد من المزايا عالية التقنية، كل ما علينا فعله هو الانتظار، لذا تابعونا لمعرفة كل جديد عنها.

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