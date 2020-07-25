لأول مرة.. لاندروفر ديفندر كهربائية

كشفت شركة Twisted لتعديل السيارات النقاب عن سيارة دفع رباعي كهربائية تعتمد على مواصفات لاندروفر ديفندر الأصلية في أمريكا الشمالية.

سيتم صنع 30 سيارة فقط بصفة مبدأية من سيارات الدفع الرباعي عديمة الانبعاثات الكربونية وهي متاحة الآن للطلب في الولايات المتحدة الأمريكية والتى يتم تقديم موديلين منها الأول القياسي بسعر 185 ألف دولار أى ما يعادل 145700 جنيه استرليني ، والثانى Plus الأكثر قوة سوف يتم طرحه بسعر 210 آلاف دولار (165400 جنيه إسترليني).

وذكرت الشركة أن إلى أن السيارة ستباع في نهاية المطاف على الصعيد العالمي، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت ستأتي إلى المملكة المتحدة.

تم تجهيز السيارة بقاعدة عجلات قصيرة مستوحاة من الموديل الأصلي الذى تم بيعه في الولايات المتحدة بين عامي 1993 و 1997 ، والتى أصبحت الآن من التحف النادرة حيث تباع بشكل متكرر بأكثر من 150.000 جنيه إسترليني في المزادات.

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يتم تشغيل ديفندر الكهربائية بواسطة محرك كهربائي مما يوفر أكثر من 214 حصانًا وعزم دوران يبلغ 280 نيوتن / متر لكل العجلات الأربع , أما موديل Plus الأقوى فيزداد الأداء إلى 320 حصانًا المدى 200 ميل.

لم تنس الشركة تحديث المقصورة الداخلية وتزويدها بمقاعد جلدية كريمية، ونظام معلومات وترفيه كامل وشاشة تعمل باللمس إلى جانب عجلة قيادة رياضية ملتوية باللون الفضي.

يمكن للمشترين الاختيار من بين ثلاثة خيارات للألوان الأصفر والأخضر والأزرق كل منها مستوحى من المناظر الطبيعية في كاليفورنيا، وذلك فى الـ30 سيارة الأولى التى سيتم إنتاجها حيث سيتم إنتاج 10 سيارات من كل لون.