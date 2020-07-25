وي تانك 300: أوف رود صينية تشبه فورد برونكو!

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة وي الصينية عن تانك 300 بطلاء برتقالي أنيق وغطاء محرك ضخم وشبك أمامي عملاق، وتُظهر صور تدشينها في معرض تشنغدو للسيارات 2020 أن تصميمها مستوحى من فورد برونكو.

تانك 300 هي الأولى من ثلاثة سيارات اس يو في تخطط وي للكشف عنها، وتتمتع السيارة الجديدة بأداء مميز على الطرق الوعرة بفضل الأقفال التفاضلية الأمامية والوسطية والخلفية، و9 خيارات لأوضاع القيادة.

في الداخل، تبدو المقصورة لطيفة مع فتحات تهوية برتقالية مستديرة، ولمسات برتقالية على عجلة القيادة، بالإضافة إلى ذراع ناقل حركة أنيق، وشاشتين مقاس 12.3 بوصة.

في الختام، ستستمد شبيهة فورد برونكو الصينية قوتها من خيارين من المحركات، الأول توربو 1.5 لتر بقوة 170 حصان، والآخر توربو 2 لتر بقوة 220 حصان، وسيتم إطلاقها في السوق الصيني في أواخر هذا العام.

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