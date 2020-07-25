"تيسلا" تعتزم إنتاج بطاريات لمصنعها في ألمانيا

تعتزم شركة "تيسلا" الأمريكية لتصنيع السيارات الكهربائية أن تنتج بنفسها البطاريات التي ستحتاجها السيارات التي سينتجها مصنعها المقرر إقامته في ألمانيا.
وبحسب بيان، قال رئيس الشركة، ايلون ماسك، خلال مؤتمر عبر الإنترنت استعرض فيه بيانات الربع الثاني من العام: "سيكون هناك إنتاج محلي لخلايا البطاريات لتلبية احتياجات مصنع برلين".
وتعتزم "تيسلا" إنتاج سيارات كهربائية في منطقة جرونهايده الألمانية اعتبارا من صيف 2021، وتهدف إلى إنتاج حوالي 500 ألف سيارة سنويا.
وتدعم وزارة الاقتصاد الألمانية المشاريع الكبيرة لابتكار خلايا البطارية. وتتخلف أوروبا عن آسيا في هذا المجال.
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